손흥민 1등! 1등! "즐라탄-베컴보다 더 대박"...미국도 놀란 SON 영향력 "메시 패권 도전 가능"

기사입력 2025-08-11 15:34


[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 미국에 입성하자마자 엄청난 인기를 끌고 있다.

미국 에센셜리 스포츠는 9일(한국시각) '프리미어리그에서 127골을 넣은 선수 손흥민이 이제 새로운 여정을 시작한다. 메이저리그사커(MLS)는 자신들이 어떤 수준의 선수를 영입하는지 잘 알고 있다. 의심의 여지 없이, 리그는 큰 반응을 얻게 될 것이며, 그는 경기장에서 리오넬 메시의 패권에 도전할 수 있는 인물이다'며 손흥민이 리그 전체에 가져올 파급력을 소개하기 시작했다.

매체는 '손흥민은 유럽 무대를 빛낸 여러 스타들과 함께 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 미국 무대에 합류했다. 이적 발표 이후, 그는 MLS 팬들 사이에서 이미 큰 반향을 일으켰고, 심지어 아르헨티나의 아이콘 메시를 능가하는 인기를 보여주고 있다'며 손흥민 영입이 미국에서 엄청난 반응을 일으키고 있다고 전했다.
매체는 ''프런트 오피스 스포츠'는 '로스엔젤레스(LA) FC가 손흥민 영입을 발표한 수요일 이후, 손흥민이 전 종목을 통틀어 모든 운동선수 중 용품 판매 1위를 기록했다고 전했다. 그는 이제 팀을 옮긴 선수 기준, MLS 역대 유니폼 판매량 2위에 올랐다. 1위는 메시'라고 전했다. 구체적인 수치는 공개되지 않았지만, 손흥민의 MLS 합류는 즐라탄 이브라히모비치나 데이비드 베컴 때보다 더 큰 반향을 일으키는 것으로 보인다'며 손흥민이 메시 다음가는 슈퍼스타 영향력을 발휘하고 있다고 설명했다.

에센셜리스포츠 역시 상상을 뛰어넘는 손흥민 파급력에 놀란 눈치였다. 매체는 '맨유와 레알 마드리드에서 활약했던 실력파 미드필더이자 스타일 아이콘, 프리미어리그 다수 우승 경력을 지닌 베컴 같은 선수들조차도 판매량에서 밀렸다. 손흥민이 LA 홈구장에서 공식 발표되기 전부터 이미 25만 장의 유니폼이 팬들에 의해 주문됐다. 손흥민의 판매량은 LA에 거주하는 한인 인구가 미국 내에서 가장 많다는 점이 도움이 됐을 가능성이 크다. 이는 그의 역사적인 이적에 분명 영향을 미쳤다'고 설명했다.
LA FC가 손흥민을 영입하면서 원했던 영향력이 바로 이런 모습일 것이다. 아시아 역대 최고의 슈퍼스타인 손흥민을 토트넘에서 곧바로 영입하게 되면서 LA FC는 엄청난 주목을 받고 있는 중이다. 바이에른 뮌헨과 독일의 살아있는 전설인 토마스 뮐러도 최근 벤투버 화이트캡스로 이적하면서 MLS에 상륙했는데 손흥민의 인기가 더욱 압도적이다.

LA FC는 손흥민이 경기 외적으로도 이런 영향력을 행사할 수 있는 선수라는 걸 확신했던 것으로 보인다. MLS 역사상 최고 이적료를 지급한 것만 봐도 알 수 있다. 대우적인 측면에서도 손흥민은 현재 메시 다음으로 많은 연봉을 받는 선수가 될 것으로 보도가 나오고 있다. 토트넘에서처럼 손흥민은 스타성으로 구단의 재정에 큰 기여를 하고 있다.

