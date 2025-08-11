'EPL 역사상 최악의 배신자' 부끄럽게 하는 '레전드'의 한마디..."…

|
[스포츠조선 이현석 기자]리버풀의 레전드로 향하는 길을 걷고 있는 버질 판다이크가 구단에 대한 사랑을 강하게 드러냈다.
판다이크의 이러한 발언은 리버풀 유소년팀 출신으로서 성장한 후 올여름 자유계약으로 팀을 떠난 트렌트 알렉산더-아놀드의 행보와 대조된다. 알렉산더-아놀드는 지난 2016년 리버풀 유소년팀을 거쳐, 프로에 데뷔한 성골 유스 중 한 명이었다. 리버풀에서 리그 우승, 리그컵 우승, FA컵 우승, 유럽챔피언스리그 우승까지 경험할 수 있는 대부분의 트로피를 모두 들어 올렸다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 내에서도 최고 수준의 우측 풀백으로 꼽혔다. 하지만 알렉산더-아놀드는 올여름 리버풀과의 계약이 만료되자 곧바로 레알 마드리드로 이적했다.
반면 판다이크는 리버풀과의 재계약 체결로 리버풀 역사에 남을 수비수이자, 레전드로서의 결말이 확정됐다. 그런 그가 리버풀이 전설들이 존중받고 환영받는 구단이라고 칭한 것은 아놀드와 달리 리버풀을 떠나지 않겠다는 의지를 대변하는 것일 수도 있다. 한 선수의 이적이 리버풀 팬들을 울렸지만, 판다이크의 발언이 속상한 리버풀 팬들의 마음을 달랬따.
