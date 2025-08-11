스포츠조선

"그냥, 맨유 돌아가던지" 바르셀로나 '임대' 래시포드, 빈골대 '황당 실수' 망신살…이걸 어떻게 놓쳐, '조롱' 봇물

기사입력 2025-08-11 19:27


EPA 연합뉴스

사진캡처=더선

4일 대구스타디움에서 열린 FC바르셀로나와 대구FC의 경기, 래시포드가 돌파를 시도하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.04/

[스포츠조선 김성원 기자]스페인의 거함 바르셀로나에 둥지를 튼 마커스 래시포드(28)가 망신살이 제대로 뻗쳤다.

'끔찍할 실수'로 도마에 올랐다. 래시포드는 11일(이하 한국시각) 스페인 바르셀로나의 에스타디 요한 크루이프에서 열린 이탈리아 세리에A 코모 1907과의 트로페우 주안 감페르(감페르컵)에서 선발 출전했다.

출발은 좋았다. 바르셀로나는 전반 21분가 35분 페르민 로페스의 연속골이 터지면서 일찌감치 대세를 갈랐다. 래시포드는 전반 37분 하피냐의 세 번째 골을 어시스트했다. 라민 야말은 전반 42분 네 번째 골을 책임졌다.

래시포드는 4-0으로 앞선 상황에서 결정적인 기회를 잡았다. 코모 골키퍼 장 뷰티까지 제쳤다. 골문이 비었다. 모두가 골을 직감했다. 그러나 그의 왼발 슈팅은 골문을 외면했다. 이를 지켜본 동료들은 머리를 감싸 쥐었다. 래시포드도 화들짝 놀란 표정을 지었다.

팬들은 새 시즌 개막 전이지만 벌써 '이번 시즌 최악의 실수'라고 꼬집었다. 또 '이걸 놓칠 순 없다', '어떻게 그것을 놓쳤을까', '맨유로 다시 돌아가야겠다'고 반응했다.


31일 서울월드컵경기장에서 열린 FC 바르셀로나와 FC 서울의 경기, 린가드가 후반 교체아웃되며 래시포드의 옆을 지나치고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.31/

31일 서울월드컵경기장에서 열린 FC 바르셀로나와 FC 서울의 경기, 래시포드가 슛팅을 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.31/
맨유가 버린 래시포드는 지난달 바르셀로나로 임대 이적했다. 임대 기간은 한 시즌이다. 그는 배번 14번을 받았다. 임대에는 완전 이적 옵션도 포함됐다.

래시포드는 맨유의 간판이었다. 7세 때 맨유와 인연을 맺었고, 18세 때인 2016년 2월 1군 데뷔전을 치렀다. 그는 에릭 텐 하흐 전 감독의 첫 시즌인 2022~2023시즌 EPL 35경기에서 17골 5도움을 기록하며 맨유의 구세주로 자리매김했다.

하지만 2023~2024시즌 폼이 떨어졌다. EPL 33경기에서 7골 2도움에 그쳤다. 지난 시즌에는 맨유 유니폼을 입고 EPL 15경기에서 4골 1도움을 기록했다. 그러나 축구에 집중하지 못하는 사생활로 계속해서 우려가 제기됐다.


루벤 아모림 감독이 지난해 11월 지휘봉을 잡은 후에는 돌아올 수 없는 다리를 건넜다. 래시포드는 2028년 6월까지 맨유와 계약돼 있다. 그러나 아모림 감독이 지휘봉을 잡고 있는 한 복귀는 없다.


4일 대구스타디움에서 열린 FC바르셀로나와 대구FC의 경기, 래시포드가 슛팅을 시도하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.04/
래시포드는 유럽챔피언스리그(UCL) 진출팀의 이적을 강력하게 원했고, 바르셀로나행을 고집했다. '윙어' 보강을 노린 바르셀로나가 화답했다. 래시포드는 지난 4일 대구FC와의 'FC바르셀로나 2025 아시아 투어 에디션' 친선경기에서 후반 교체 출전해 마수걸이 골을 신고했다.

바르셀로나는 이날 코모전에서 래시포드의 황당한 실수에도 야말이 후반 4분 한 골을 더 추가하며 5대0으로 대승했다. 2025~2026시즌 스페인 프리메라리가는 16일 개막된다.

그러나 래시포드는 라리가 개막이 임박했지만 정식 선수로 등록되지 못했다. 바르셀로나가 재정 건전화의 매듭을 풀어야 한다. 이같은 상황에서 불필요한 '결정력 논란'은 오점이 될 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

