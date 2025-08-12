스포츠조선

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

기사입력 2025-08-12 09:47


[스포츠조선 윤진만 기자]라라랜드에 입성한 첫 경기에서 페널티킥을 얻은 '손세이셔널' 손흥민(33·LA FC)이 직접 처리하지 않은 점에 대해 안타까워하는 건 비단 국내 축구팬만이 아닌 듯하다.

미국 스포츠 월간지 '스포츠 일러스트레이티드'는 12일(한국시각), 2025시즌 미국프로축구(MLS) 참가팀들의 파워랭킹을 새롭게 업데이트한 기사에서 손흥민의 페널티킥 상황을 언급했다.

손흥민은 10일 미국 일리노이주 시트긱스타디움에서 열린 시카고 파이어와의 MLS 원정경기에서 후반 16분 교체투입해 15분만인 후반 31분 저돌적인 돌파로 상대 박스에서 페널티킥을 얻어냈다.

손흥민은 상대 수비수의 다리에 걸려넘어졌고, 비디오판독시스템(VAR)을 거쳐 페널티킥이 확정됐다. 팀 동료이자 전담 키커인 윙어 드니 부앙가가 키커로 나서 득점했다. 경기는 부앙가의 동점골로 2대2 무승부로 끝났다.

'스포츠 일러스트레이티드'는 '손흥민의 시대가 도래했고, (팀은)첫 승점을 올렸다. 그런데 부앙가 대신 손흥민이 페널티킥을 찼어야 한다는 것에 대해 이야기해볼 수 있지 않을까? 부앙가가 (전담)키커란 건 알지만, 그래도!'라고 했다.

7일 LA FC 오피셜을 띄운지 나흘만에 데뷔전에 임한 손흥민이 데뷔골을 터뜨리는 이상적인 '그림'을 기대한 것으로 보인다.


손흥민은 비록 30분 남짓 활약한 데뷔전을 공격포인트없이 끝마쳤지만, 현지 매체로부터 호평을 받았다. LA FC가 MLS 이적료 신기록인 2600만달러(약 360억원)를 투자해 토트넘 주장 손흥민을 영입한 이유를 알 수 있었다는 반응이 지배적이었다.

'스포츠 일러스트레이티드'도 '우린 손흥민의 모든 활약을 분석했다. 페널티킥을 획득하고, 가짜 스트라이커로서 좋은 활약을 펼쳤다. 특히 2024~2025 유럽 시즌 종료 후 처음으로 공식전에 출전한 것을 고려하면 더욱 그렇다. 결과는 LA FC 입장에서 아쉬울 수 있지만, 뒤처진 상황에서 무승부를 거둔 건 결코 나쁘지 않다'라고 적었다.

손흥민 효과 덕분인지, LA FC의 파워랭킹도 종전 11위에서 10위로 소폭 상승했다. 멕시코 스타 이르빙 로사노를 보유한 샌디에이고가 파워랭킹 1위를 유지했고, 필라델피아 유니온, 신시내티, 올랜도 시티가 2~4위에 위치했다. 리오넬 메시를 앞세운 인터 마이애미는 종전 3위에서 2계단 떨어진 5위를 기록했다. 메시가 부상으로 빠진 올랜도전 1대4 참패 여파로 분석된다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


