HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

기사입력 2025-08-12 11:15


사진=SNS

[스포츠조선 강우진 기자]이강인의 팀 동료인 파리생제르망(PSG)의 브래들리 바르콜라가 리버풀로 이동할 것이라는 주장이 나오고 있다. 그러나 이뤄질 수 있을지는 미지수다. 리버풀이 알렉산더 이삭의 이적에 집중할 것이라는 이야기가 나온다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 12일(한국시각) 영국 기브미스포츠를 통해 "세계 최고의 윙어 중 한 명인 브래들리 바르콜라를 둘러싸고 리버풀 이적설이 이어지고 있다. 그러나 실제 상황을 명확히 할 필요가 있다"라고 전했다.

리버풀은 이번 여름 이미 상당한 금액을 지출했기 때문에 알렉산더 이삭과 바르콜라를 동시에 영입하지 않을 것이라고 한다. 현재 리버풀 경영진의 최우선 영입 대상은 여전히 이삭인 것으로 알려졌다.

뉴캐슬의 결정을 기다리며 이삭 영입 가능성이 살아 있는 한, 리버풀은 영입 전략을 계속해서 준비하고 있다. 이삭 역시 이번 시즌 안필드에서 뛰기를 강력히 원하고 있다. 그러나 최종 결정권은 뉴캐슬에 있다.


리버풀은 내부적으로 대안을 논의했고, 바르콜라는 구단이 생각하는 세계 최고의 선수 중 한 명이다. 그는 PSG에서 환상적인 시즌을 보냈고, 만약 이삭 영입에 실패한다면 이미 에키티케를 영입한 상황에서 또 다른 스트라이커 대신 최정상급 윙어를 영입하는 것이 더 현명하다고 구단은 보고 있다.

하지만 현재로서는 바르콜라와의 협상이나 접촉은 전혀 없으며, 초점은 오직 이삭 영입에 맞춰져 있다. 현재 진행 중인 협상은 이삭을 위한 것이지, 바르콜라를 위한 것이 아니라고 로마노는 주장했다.

PSG의 상황도 빼놓을 수 없다. 바르콜라가 영입 후보로 거론될 수는 있지만, PSG는 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 등 구단 역사상 최고의 성적을 거뒀다. 현재 체제에서 굳이 변화를 줄 계획이 없다고 한다. PSG에서 이번 여름 바르콜라를 절대 팔지 않겠다는 입장을 공유하고 있다.


프랑스 현지에서는 PSG가 이번 여름 바르콜라를 매각하려면 최소 8600만 파운드(약 1600억원)를 요구할 것으로 예상했다.


PSG는 바르콜라 잔류를 절대적으로 원하며, 루이스 엔리케 PSG감독 역시 바르콜라가 계속 팀의 핵심 선수로 뛰기를 원하고 있다. PSG는 이번 이적시장이 끝난 후 바르콜라와 계약 연장에 나설 수도 있다.

로마노는 "결국 바르콜라의 거취는 선수 본인의 결정에 달려 있지만, 현재로서는 리버풀의 관심은 이삭에게만 집중돼 있다"라며 "이는 모든 관계자가 분명히 인지하고 있는 사실"이라고 전했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

