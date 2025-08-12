스포츠조선

포스테코글루랑 달라...韓 최고 재능 양민혁에 푹 빠졌다 "꾸준히 YANG 관찰했다"

기사입력 2025-08-12 14:50


포스테코글루랑 달라...韓 최고 재능 양민혁에 푹 빠졌다 "꾸준히 YAN…
사진=포츠머스

[스포츠조선 김대식 기자]양민혁은 포츠머스에서 많은 출전 시간을 부여받을 것으로 예상된다.

영국 포츠머스 뉴스는 11일(한국시각) 또 다른 영국 다른 매체인 더 뉴스와 인터뷰를 가진 무시뉴 감독의 발언을 조명했다. 무시뉴 감독은 양민혁에 대한 확실한 신뢰를 가지고 있었다.

무시뉴 감독은 "사람들은 아마도 왼쪽 윙에서 뛸 때 양민혁의 날카로운 모습을 몇 번 엿봤을 것이다. 지난 시즌 퀸스파크레인저스(QPR)에서 그를 처음 봤는데, 금요일 밤 더비 카운티와의 경기에서 정말 훌륭했고 상대팀에 큰 골칫거리였다. 우리(포츠머스)와의 경기에서 선발로 나오지 않아 솔직히 안도했지만 교체로 들어와서도 잘했다"며 지난 시즌부터 양민혁의 플레이를 높게 평가했다고 말했다.

무시뉴 감독은 QPR 시절 양민혁의 플레이를 보고 곧바로 점찍었다. 그는 "우리는 양민혁을 꾸준히 관찰해왔다. 토트넘은 당연히 그에게 매우 큰 기대를 걸고 있었고, 그는 프리시즌 투어에도 동행했기에 임대를 성사시키기 위해서는 인내심을 가지고 기다려야 했다"며 양민혁을 임대로 데려오는 방안을 애초부터 계획 중이었다고 털어놨다.
포스테코글루랑 달라...韓 최고 재능 양민혁에 푹 빠졌다 "꾸준히 YAN…
사진=포츠머스
무시뉴 감독은 양민혁에게 많은 기대를 걸고 있는 중이다. "양민혁은 좌우측 어느 자리에서든 뛸 수 있고, 우리 팀에 많은 활력을 불어넣는다. 오프사이드로 판정받았을 때도 날카로움을 보여줬는데, 선수들이 그걸 눈치채지 못했고 거의 찬스를 만들 뻔했다. 기술이 뛰어나고 상대하기 까다로운 선수이며, 우리가 보유한 다른 윙어들과는 조금 다른 유형이다"며 양민혁의 다재다능함과 움직임을 좋게 바라보고 있었다.

양민혁이 몸싸움이 거친 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서 좋은 활약을 해낼 수 있을까. 무시뉴 감독은 전혀 걱정하지 않았다. "체격이 크진 않지만, 괜찮다. 양민혁이 이 수준에서 버티는 걸 봤다. 그는 거칠게 싸우는 선수다. 체격이 크진 않지만 괜찮다. 지난 시즌 그를 충분히 봤기에, 그가 팀에 많은 것을 제공할 수 있다고 확신한다"며 믿음을 보여줬다.

지난 시즌 양민혁이 토트넘에 도착했을 때 K리그에 대한 발언으로 논란이 됐던 엔제 포스테코글루 감독과는 사뭇 다른 분위기를 풍기는 무시뉴 감독이다.


포스테코글루랑 달라...韓 최고 재능 양민혁에 푹 빠졌다 "꾸준히 YAN…
사진=포츠머스
무시뉴 감독과 포츠머스는 정말로 양민혁을 원했다. 프리시즌을 마치고 영국에 돌아온 양민혁을 데려오기 위해서 곧바로 제안을 보냈다. 양민혁은 무시뉴 감독과 포츠머스의 프로젝트에 만족해 곧바로 포츠머스로 향했다.

무시뉴 감독은 아직 컨디션이 100%도 아닌 양민혁을 곧바로 경기에 내보냈다. 양민혁은 지난 9일 영국 옥스퍼드의 카삼 스타디움에서 열린 옥스퍼드 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 1라운드 경기에서 교체로 나와서 30분 정도 경기를 소화했다.


김대식 기자r laeotlr2024@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.