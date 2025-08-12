포스테코글루랑 달라...韓 최고 재능 양민혁에 푹 빠졌다 "꾸준히 YAN…

|
[스포츠조선 김대식 기자]양민혁은 포츠머스에서 많은 출전 시간을 부여받을 것으로 예상된다.
무시뉴 감독은 QPR 시절 양민혁의 플레이를 보고 곧바로 점찍었다. 그는 "우리는 양민혁을 꾸준히 관찰해왔다. 토트넘은 당연히 그에게 매우 큰 기대를 걸고 있었고, 그는 프리시즌 투어에도 동행했기에 임대를 성사시키기 위해서는 인내심을 가지고 기다려야 했다"며 양민혁을 임대로 데려오는 방안을 애초부터 계획 중이었다고 털어놨다.
양민혁이 몸싸움이 거친 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서 좋은 활약을 해낼 수 있을까. 무시뉴 감독은 전혀 걱정하지 않았다. "체격이 크진 않지만, 괜찮다. 양민혁이 이 수준에서 버티는 걸 봤다. 그는 거칠게 싸우는 선수다. 체격이 크진 않지만 괜찮다. 지난 시즌 그를 충분히 봤기에, 그가 팀에 많은 것을 제공할 수 있다고 확신한다"며 믿음을 보여줬다.
무시뉴 감독은 아직 컨디션이 100%도 아닌 양민혁을 곧바로 경기에 내보냈다. 양민혁은 지난 9일 영국 옥스퍼드의 카삼 스타디움에서 열린 옥스퍼드 유나이티드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 1라운드 경기에서 교체로 나와서 30분 정도 경기를 소화했다.
김대식 기자r laeotlr2024@sportschosun.com