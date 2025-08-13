스포츠조선

가지가지 한다...이럴 거면 SON 앞에서 '펑펑' 왜 울었나? 말도 안 되는 '내부 징계+선수단 제외 사유' 공개→이적설 불 붙는다

사진=트위터 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]이브 비수마가 충격적인 이유로 토트넘 선수단 명단에서 제외됐다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 13일(한국시각) '토트넘의 비수마가 내부 징계로 슈퍼컵 결승 명단에서 제외됐다'라고 보도했다.

토트넘은 14일 이탈리아 우디네의 스타디오 프리울리에서 파리 생제르맹(PSG)과 2025년 유럽축구연맹 슈퍼컵 경기를 치른다. 유럽챔피언스리그(UCL) 우승 팀과 유로파리그(UEL) 우승 팀이 격돌하는 경기인 슈퍼컵에서 두 팀은 또 하나의 트로피를 두고 맞대결을 벌인다.


토트넘은 슈퍼컵 경기를 위한 선수단 소집 명단도 발표했다. 하지만 이 명단에 비수마의 이름이 없었다. 관심이 집중될 수밖에 없었다. 제외 이유는 더 충격적이었다. 디애슬레틱은 '비수마는 징계를 이유로 슈퍼컵 결승전 선수단에서 제외됐다. 토마스 프랭크 감독은 기자회견에서 비수마가 징계를 받았다고 밝혔다'라고 전했다.

프랭크는 UEFA 슈퍼컵 사전 기자회견에서 "비수마는 여러 번 지각을 했고, 이번에도 너무 늦었다. 모든 일에서 선수들에게 사랑으로 대하고 싶지만, 그에 따른 책임과 결과가 있다. 이번에는 그에 따른 결과가 이어졌다. 돌아가면 다시 이야기할 것이다"라며 비수마가 잦은 지각으로 인한 징계로 선수단에서 제외됐다고 밝혔다.


지난 2022년 토트넘에 합류한 비수마는 꾸준히 기복으로 어려움을 겪었다. 안토니오 콘테 감독 체제에서는 활약이 미미했고, 엔제 포스테코글루 감독 부임 후에 반등의 기미를 보였으나, 오래 가지 못했다. 2023~2024시즌부터 경기력 문제가 제기됐고, 2024~2025시즌에는 경쟁에서 밀려 리그 16경기 선발 출전에 그쳤다.

올여름 이적시장에서 토트넘을 떠날 가능성도 거론됐지만, 비수마는 프리시즌 동안 토트넘 선수단과 동행하며 반등 가능성을 다시금 점검했다. 토트넘의 방한 행사에도 함께했는데, 지난 2일 손흥민이 방한 행사 기자회견에서 토트넘과의 결별을 발표하자, 비수마는 훈련 도중 눈물을 흘리며 손흥민과의 이별을 아쉬워하기도 했다.

하지만 이번 선수단 제외 등 비수마가 태도로서 문제를 일으키며, 비수마는 토트넘 선수단과 동행하지 않을 가능성이 커질 것으로 예상된다. 토트넘은 이미 임대 후 이적 옵션이 포함된 계약으로 주앙 팔리냐까지 영입했기에 비수마의 공백 걱정도 없다. 시간조차 제대로 지키지 않는 태도로는 비수마가 토트넘에서 반등하길 기대하기 어려울 전망이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

