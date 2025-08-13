"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]파리생제르맹(PSG) 수문장 잔루이지 돈나룸마가 구단의 공식 발표 전에 먼저 사실상의 작별 인사를 남겼다.
특정 인물의 이름을 거명하진 않았지만, '누군가'는 루이스 엔리케 PSG 감독 혹은 특정 수뇌부라고 추정할 수 있다. 엔리케 감독은 돈나룸마의 슈퍼컵 엔트리 제외와 관련해 "100% 내 결정이고 내 책임"이라고 밝힌 바 있다.
돈나룸마는 "한 번 더 파르크 데 프랭스에서 팬들의 눈을 바라보며 작별 인사를 할 기회가 있기를 바란다. 그러지 못하더라도 여러분에 대한 애정은 그 무엇과도 바꿀 수 없이 소중하다는 걸 알아줬으면 좋겠다. 절대 잊지 못할 거다. 모든 감정과 마법같은 밤, 집에 있는 것처럼 편안하게 해준 기억을 항상 내 마음 속에 간직할 것"이라고 말했다.
라이올라는 이어 "지난 10일 동안 일어난 일은 예상하지 못했다. 돈나룸마를 내보낸 것은 존중심이 크게 부족한 것"이라고 분노를 표출했다. "연봉을 삭감할 의향까지 내비쳤지만, 그때마다 PSG 구단이 재계약 조건을 변경했다"며 변호사를 통해 법적 조치도 불사하겠다는 입장도 전달했다.
AC밀란 유스 출신으로 2021년 AC밀란을 떠나 PSG에 입단한 돈나룸마는 4년간 주전 수문장으로 골문을 지켰다. 기복이 심하다는 혹평을 받기도 했지만, 2024~2025시즌 최고의 선방 능력을 과시하며 PSG의 구단 첫 트레블에 일조했다.
공교롭게 돈나룸마가 성명문을 발표한 시점에 현지 유력 매체와 공신력 높은 기자들은 돈나룸마의 차기 행선지에 대해 보도하기 시작했다. 맨시티다. 에데르송의 처분을 바라는 맨시티가 돈나룸마와 개인 합의를 마쳤다고 보도했다.
라이올라는 "PSG는 존중에 대해 말하지만, 정작 과도한 이적료를 요구하고 있다. 모든 게 다 돈 때문이다"라고 말했다.
PSG는 14일 새벽 4시 이탈리아 우디네의 블루에너지 스타디움에서 토트넘과 슈퍼컵 타이틀을 겨룬다. 스쿼드에 포함된 이강인은 손흥민이 떠난 토트넘을 상대로 또 하나의 트로피 사냥에 나설 예정이다.
