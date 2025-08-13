스포츠조선

"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, '스쿼드 제외' 엔리케 공개 저격→작별 성명문 발표…결국 파국으로

기사입력 2025-08-13 11:39


"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …
AFP연합뉴스

"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …

"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]파리생제르맹(PSG) 수문장 잔루이지 돈나룸마가 구단의 공식 발표 전에 먼저 사실상의 작별 인사를 남겼다.

돈나룸마는 13일(한국시각), 개인 채널을 통해 성명문을 발표했다. 14일에 펼쳐지는 PSG와 토트넘의 2025년 유럽슈퍼컵 경기에서 명단 제외된 직후에 남긴 글이다. 2026년 6월까지 PSG와 계약이 끝나는 돈나룸마는 무리한 연봉 요구로 인해 재계약을 체결하지 못한 상태로 마지막 시즌을 앞두고 있었다.

"친애하는 파리 팬 여러분께"라고 글문을 연 돈나룸마는 "이곳에 처음 온 날부터 내 자리를 지키고 PSG의 골문을 지키기 위해 경기장 안팎에서 모든 걸 쏟았다. 하지만 불행히도 누군가 내가 더 이상 선수단의 일원이 될 수 없고, 이 팀의 성공에 기여할 수 없다고 결정했다. 너무도 실망스럽고, 낙담스럽다"라고 말했다.

특정 인물의 이름을 거명하진 않았지만, '누군가'는 루이스 엔리케 PSG 감독 혹은 특정 수뇌부라고 추정할 수 있다. 엔리케 감독은 돈나룸마의 슈퍼컵 엔트리 제외와 관련해 "100% 내 결정이고 내 책임"이라고 밝힌 바 있다.

돈나룸마는 "한 번 더 파르크 데 프랭스에서 팬들의 눈을 바라보며 작별 인사를 할 기회가 있기를 바란다. 그러지 못하더라도 여러분에 대한 애정은 그 무엇과도 바꿀 수 없이 소중하다는 걸 알아줬으면 좋겠다. 절대 잊지 못할 거다. 모든 감정과 마법같은 밤, 집에 있는 것처럼 편안하게 해준 기억을 항상 내 마음 속에 간직할 것"이라고 말했다.

이어 "내 두 번째 가족인 내 팀원들아. 우리가 함께한 모든 경기, 모든 미소, 모든 순간에 감사하다. 너희들은 언제나 나의 형제로 남을 것이다. PSG에서 뛰고 파리에서 지내는 건 큰 영광이었다. 감사합니다, 파리"라고 적었다.


"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …
돈나룸마의 에이전트인 엔조 라이올라는 "지지오(돈나룸마)의 발언은 이 젊은 선수가 깊은 실망감을 느끼고 있음을 분명하게 보여준다. 정말 충격적이다. 4년간 쌓아온 존경심과 대단한 성과가 단 10일만에 무너졌다. PSG와 함께 이뤄낸 모든 것이 물거품이 될 위기에 처했다"라고 '스카이스포츠'와의 인터뷰에서 말했다.

라이올라는 이어 "지난 10일 동안 일어난 일은 예상하지 못했다. 돈나룸마를 내보낸 것은 존중심이 크게 부족한 것"이라고 분노를 표출했다. "연봉을 삭감할 의향까지 내비쳤지만, 그때마다 PSG 구단이 재계약 조건을 변경했다"며 변호사를 통해 법적 조치도 불사하겠다는 입장도 전달했다.


AC밀란 유스 출신으로 2021년 AC밀란을 떠나 PSG에 입단한 돈나룸마는 4년간 주전 수문장으로 골문을 지켰다. 기복이 심하다는 혹평을 받기도 했지만, 2024~2025시즌 최고의 선방 능력을 과시하며 PSG의 구단 첫 트레블에 일조했다.


"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …

"4년간의 업적이 '누군가' 때문에 단 10일만에 무너졌다" 돈나룸마, …
PSG는 돈나룸마의 이탈에 대비해 이미 10일 올 여름 1호 영입생으로 리그앙에서 검증된 릴OSC 골키퍼 루카 슈발리에를 영입했다. 기본 이적료로만 4000만유로(약 647억원)를 투자했다. 엔리케 감독은 빌드업 능력이 좋은 슈발리에를 다음시즌 1번 골키퍼로 염두에 둔 것으로 전해졌다.

공교롭게 돈나룸마가 성명문을 발표한 시점에 현지 유력 매체와 공신력 높은 기자들은 돈나룸마의 차기 행선지에 대해 보도하기 시작했다. 맨시티다. 에데르송의 처분을 바라는 맨시티가 돈나룸마와 개인 합의를 마쳤다고 보도했다.

라이올라는 "PSG는 존중에 대해 말하지만, 정작 과도한 이적료를 요구하고 있다. 모든 게 다 돈 때문이다"라고 말했다.

PSG는 14일 새벽 4시 이탈리아 우디네의 블루에너지 스타디움에서 토트넘과 슈퍼컵 타이틀을 겨룬다. 스쿼드에 포함된 이강인은 손흥민이 떠난 토트넘을 상대로 또 하나의 트로피 사냥에 나설 예정이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유승준, 조국을 버린자"…李 대통령 입장에 팬덤, "가혹한 잣대" 2차 성명[SC이슈]

2.

김숙 "줄담배 피우고 24시간 게임했다"..인생 암흑기 고백 ('홈즈')

3.

[SC리뷰] ‘최시훈♥’ 에일리, “결혼 전 1년 동거…안 맞으면 헤어질 생각으로”

4.

출산 후 탈모로 눈물 보인 윤진이, ‘흠뻑쇼’서 울다 웃은 사연 (‘진짜 윤진이’)

5.

최여진, '돌싱'♥김재욱 '이단 종교 교주설'에 "부인할 가치도 없어" ('파자매 파티')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠나자 눈물 펑펑 비수마, 징계 이유는 '지각'→미소 사라진 프랭크…'웃음가스' 이어 '또또' 말썽, 퇴출 가능성↑

2.

'유니폼 완판+티켓값 폭등' 이것이 '손흥민 효과'...'MLS 역대 4번째 거물' 美언론 "지금까지 이런 스타는 없었다"

3.

손흥민 가장 사랑했던 부주장, 한국서 시즌 아웃 심경 고백 "마음 찢어진다"...SON도 응원

4.

"진짜 친형 같다" '감히' 고개 젓지 못한 에이스, '우리 형' 테토남의 존재감...결과는 7이닝 무실점

5.

"요즘 한국 스타일에 맞는 선수"…7이닝 77구 7K 완벽 데뷔전, '우승 청부사' 등장했나

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 떠나자 눈물 펑펑 비수마, 징계 이유는 '지각'→미소 사라진 프랭크…'웃음가스' 이어 '또또' 말썽, 퇴출 가능성↑

2.

'유니폼 완판+티켓값 폭등' 이것이 '손흥민 효과'...'MLS 역대 4번째 거물' 美언론 "지금까지 이런 스타는 없었다"

3.

손흥민 가장 사랑했던 부주장, 한국서 시즌 아웃 심경 고백 "마음 찢어진다"...SON도 응원

4.

"진짜 친형 같다" '감히' 고개 젓지 못한 에이스, '우리 형' 테토남의 존재감...결과는 7이닝 무실점

5.

"요즘 한국 스타일에 맞는 선수"…7이닝 77구 7K 완벽 데뷔전, '우승 청부사' 등장했나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.