놀라도 너무 깜짝 놀란 손흥민 새 스승 "쏘니 믿을 수가 없다...모든 …

[스포츠조선 김대식 기자]스티븐 체룬둘로 LA FC 감독은 손흥민에 대한 신뢰가 가득했다.
체룬둘로 감독은 경기 후 "손흥민 같은 선수에게 우리가 어떻게 경기할 것인지를 설명하는 건 오래 걸리지 않는다. 그는 믿을 수 없을 정도로 지능적이고, 분명히 재능이 있으며, 기술적인 면과 신체적인 면 모두에서 뛰어난 선수다. 그런 선수는 팀에 쉽게 녹아들 수 있고, 게다가 성격도 매우 카리스마 있고 호감도가 높다"며 손흥민에 대한 극찬을 아끼지 않았다. 전술적으로도 다재다능한 손흥민이라 전술 이해가 빠르다는 것이다.
체룬둘로 감독은 손흥민이 가져올 효과를 기대했다. "팀이 안정되고 손흥민과 다른 선수들과의 리듬이 맞춰지면, 누구든 큰 위협이 될 수 있다. 이번 경기를 통해 신체적으로도 건재하고 폭발적인 모습을 보여주었다. 또한 프리미어리그와 토트넘에서 오랜 기간 보여준 지능적인 플레이도 확인할 수 있었다. 이번에는 그 능력을 조금밖에 보여주지 않았다"며 기대감을 드러냈다.
손흥민은 오는 18일에는 FC 댈러스와 대결을 치른다. 선발 데뷔전이 될 가능성이 유력하다.