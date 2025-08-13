대체 뽕을 얼마나 뽑는 거야! '손흥민, 손흥민, 손흥민'으로 도배된 L…

스포츠조선

대체 뽕을 얼마나 뽑는 거야! '손흥민, 손흥민, 손흥민'으로 도배된 LAFC…토트넘과 이별부터 데뷔전까지 '대서특필'

기사입력 2025-08-14 07:30


사진=LAFC 공식 홈페이지 캡처

사진=LAFC SNS 캡처

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민은 이미 로스앤젤레스 FC(LAFC) 그 자체가 됐다. LAFC 홈페이지는 손흥민의 얼굴로 도배됐다. 공식 사회관계망서비스(SNS) 대문도 손흥민의 사진이 장식하고 있다. 그야말로 손흥민에, 손흥민에 의한, 손흥민을 위한 LAFC가 됐다.

LAFC는 13일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 손흥민의 미국 메이저리그사커(MLS) 데뷔전을 집중 조명했다. 구단은 "LAFC의 최고 영입인 손흥민은 전 세계를 오가며 팬들과 새 구단에만 보여줄 수 있는 자신만의 특별한 마법을 선사했다"라며 "손흥민의 여정은 서울에서 시작됐다. 토트넘 홋스퍼 주장으로서 마지막 경기에 나선 그는 서울월드컵경기장에서 뉴캐슬과의 친선경기를 치렀다"라고 전했다.

이어 "뉴캐슬과의 경기 종료 휘슬이 울리자, 손흥민은 눈물 속에 토트넘 생활을 마감했다. 이어 서울에서 LAFC와의 협상이 진행됐고, 14시간의 비행 끝에 LA에 도착, 공식 입단 기자회견을 했다"라고 덧붙였다.


사진=LAFC

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

LAFC는 손흥민의 데뷔 경기 전까지의 이적 과정을 자세히 묘사했다. 기대가 컸던 만큼 손흥민의 데뷔전은 성공적이었다.

손흥민은 시카고 파이어와의 원정경기에서 페널티킥을 유도하며 승부의 결정적 역할을 했다.

손흥민은 "정말 흥분되는 일주일이었다. LAFC에 합류하게 된 건 엄청난 일이었다"라며 "내가 원했던 건 단 하나, 그라운드에 서는 것이었고, 정말 환상적이었다"라고 소감을 밝혔다.

손흥민은 시카고의 시트긱 스타디움에서 태극기와 자신의 유니폼을 든 팬들과 마주했다.

손흥민은 "프리미어리그 시절 원정에서는 팬들에게 이런 환영을 받은 적이 없었다. 그땐 항상 야유만 받았다"라며 "그런데 이렇게 축하해주고, 축구를 즐기는 모습을 보니 정말 기쁘다. 선수들과 함께하는 이 순간이 환상적이다"라고 했다.


스티브 체룬돌로 LAFC 감독은 "비자가 승인됐다는 소식을 듣자마자 두 가지 시나리오를 준비했다. 그의 수준이라면 전술 설명도 오래 걸리지 않는다"라며 "지능적이고 재능이 넘친다. 거기에 카리스마까지 있어서 팀에 금방 녹아든다. 원정 경기가 오히려 시작하기에 완벽한 환경이었다"라고 전했다.

LAFC가 손흥민에 거는 기대는 크다. 단순히 팀의 우승 도전에 기여하는 것 이상으로 축구 외적인 발전을 원하고 있다. LAFC 홈페이지는 온통 손흥민 사진 뿐이다. 시즌 티켓을 홍보하는 배너부터 손흥민의 이적 소식을 전하는 구단 자체 뉴스까지 손흥민이 없는 곳이 없다.

SNS도 다르지 않다. 구단의 공식 계정의 배경 사진에는 손흥민의 입단식 단독 사진이 걸려 있다. LAFC의 바람대로 손흥민의 영입이 한국 팬들뿐 아니라 많은 아시아 팬들을 MLS로 끌어올 수 있을지 구단의 행보가 기대된다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com







