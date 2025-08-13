'이제 정신마저 오락가락하시나?' 무리뉴의 선넘은 무지성 망언, 황인범보…

스포츠조선

'이제 정신마저 오락가락하시나?' 무리뉴의 선넘은 무지성 망언, 황인범보고 '일본선수'라니…

기사입력 2025-08-14 00:10


[스포츠조선 이원만 기자] '스페셜원도 이제는 옛말, 선수조차 못 알아본다'

한때 '스페셜원'이라는 별명으로 불리며 세계 최고의 명장 평가를 들었던 조제 무리뉴 감독이 어처구니없는 망언을 했다.

감독으로서의 전성기를 넘긴 이후 자꾸만 구설수에 오를만한 발언과 기행을 일삼더니, 이제는 도저히 실수라고 넘길 수 없는 망언까지 했다. 특히 한국 팬들에게는 '선을 넘어도 너무 넘었다'는 비판을 들을 만 하다. 한국 축구대표팀의 간판 선수이자 최근에는 주장 완장까지 찬 황인범을 향해 '일본인 선수'라고 칭한 것. 어처구니 없는 일이 벌어졌다.


현재 튀르키예의 페네르바체를 이끌고 있는 무리뉴 감독은 13일(이하 한국시각) 튀르키예 이스탄불에서 열린 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 3차 예선에서 네덜란드 에레디비시리그 소속의 페예노르트와 격돌해 5대2로 쾌승을 거뒀다.

지난 1차전에서 1대2로 졌던 페네르바체는 이 대승 덕분에 1, 2차전 합산 스코어 6대4로 UCL 플레이오프 진출에 성공했다.

홈에서 기대 이상의 대승으로 극적인 플레이오프 진출에 들뜬 탓일가. 무리뉴 감독은 경기 후 상대팀인 페예노르트를 칭찬하며 말실수를 하고 말았다.

무리뉴 감독은 "페예노르트를 상대할 때마다 좋은 선수와 감독을 보유한 전술적으로 완성도가 높은 팀이라고 느낀다"면서 "확실한 철학과 젊은 선수들을 갖춘 팀이다. 경기장에서 뭘 해야 하는 지 정확히 알고 있다"고 칭찬했다.


여기까지는 매우 예의바른 무난한 승장의 코멘트라고 할 수 있다. 그러나 다음 발언이 문제였다. 페예노르트의 스카우트 및 육성 시스템을 칭찬하는 과정에서 황인범을 '일본인 선수'라고 불렀다.


무리뉴는 "페예노르트는 잘 안 알려진 선수를 영입해 훌륭한 선수로 키워낸다. 특히 오늘 경기장 안에 있었던 세 명의 일본인 선수들이 모두 뛰어났다"고 말했다. 바로 이 대목이 문제 발언이다.

이날 페예노르트가 출전시킨 일본인 선수는 와타나베 츠요시(수비수)와 우에다 아야세(공격수) 뿐이었다. 이들 외에 그라운드에 나선 '동양인 선수'는 황인범 뿐이다. 황인범은 이날 경기에 선발 미드필더로 출전해 1-3으로 뒤지던 후반 29분에 교체됐다.

교체되기 전까지 눈부신 활약을 펼쳤다. 특히 전반 41분에는 프리킥 키커로 나서 정확한 크로스로 츠요시의 헤더 선제골을 이끌어내며 공격포인트를 달성했다. 이번 시즌 황인범의 공식전 1호 도움이었다.


무리뉴 감독의 의도는 충분히 이해된다. 황인범과 와타나베, 우에다 등 페예노르트의 아시아 출신 선수들의 활약을 칭찬하려던 것으로 보인다. 하지만 황인범을 '일본인 선수'라고 한 것은 명백한 망언이다.

황인범은 풍부한 해외리그 경험을 지녔을 뿐만 아니라 한국 축구대표팀의 간판선수이기 때문이다. 특히 2026 FIFA 북중미월드컵 아시아지역 3차예선 이라크 전에서는 이재성이 교체되면서 주장완장을 이어받았고, 다음 쿠웨이트 전때는 대표팀 데뷔 후 처음으로 주장완장을 차고 선발로 출전하기도 했다.

한때 "국가대표팀 감독이 목표"라는 말을 했던 무리뉴 감독이 한국대표팀의 핵심멤버인 황인범을 알아보지 못한 건 이제 그의 총기가 사라졌다는 뜻으로 해석할 수 있다.

더구나 무리뉴 감독은 과거 토트넘에서 손흥민을 지휘했고, 이번 이적시장에서도 손흥민의 영입을 원하기도 한 것으로 알려졌다. 이런 이유로 무리뉴의 망언은 한국 축구팬들의 분노를 사기에 충분하다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

