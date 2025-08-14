"울지마, 얘들아" 영원한 토트넘맨 손흥민, 슈퍼컵 역전패에 좌절하는 옛…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘의 전직 주장 손흥민(LA FC)의 마음은 여전히 토트넘을 향했다.
10년간 토트넘에서 활약하다 7일 LA FC에 공식 입단한 손흥민은 토트넘의 시즌 공식전 첫 경기인 이날 경기를 시청한 것으로 보인다. 2024~2025시즌 유럽유로파리그 우승을 합작한 동료들이 두번째 유럽 트로피도 사냥하길 바랐을 터다. 더욱이 이날 경기는 토마스 프랭크 감독의 데뷔전이자, 손흥민의 후임인 로메로의 주장 신고식이었다.
이어 "우리는 전술적이고 실용적인 모습을 보여줬다. 강한 압박과 낮은 수비, 전반전은 최고였고, 거의 완벽했다. 세트피스는 매우 위협적이었다. 우린 세계 모든 팀과 경쟁할 수 있다는 걸 보여줬다. 이것이 오늘 경기에서 얻은 긍정적인 부분"이라고 평했다.
끝으로 "우린 더 강해져야 한다. 24시간 정도는 약간의 실망감이 있겠지만, 내일 오후엔 다시 돌아올 것이고, 금요일에는 더 나은 준비를 할 수 있을 것"이라고 말했다.
토트넘은 절망에 빠질 시간이 없다. 당장 65시간 뒤인 16일 홈에서 번리와 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전을 펼쳐야 한다.
