"야구 훈련도 해야" 익살! LA→MLS '접수' 손흥민, 'MLB 최고' 오타니 만난다…LA 다저스, 28일 시구 초대

기사입력 2025-08-14 10:37


손흥민 SNS

AFP 연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 시즌 40번째 홈런을 쏘아 올렸다. 메이저리그 개인 통산 4번째 40홈런 시즌이다. AP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)이 미국 메이저리그사커(MLS)를 넘어 LA를 뒤흔들고 있다.

그는 7일(이하 한국시각) MLS LA FC로 완전 이적했다. 예상보다 빠르게 비자가 나오면서 LA FC 입성 3일 만에 출격했다. 손흥민은 10일 독일, 잉글랜드에 이어 미국에서 역사적인 데뷔전을 치렀다. 그는 이날 시카고 파이어FC와의 원정경기에서 후반 16분 그라운드를 밟았다.

골만 없었을 뿐 만점활약이었다. 그는 팀이 1-2로 뒤진 후반 32분 페널티킥을 얻어냈고, 데니스 부앙가가 침착하게 동점골로 연결됐다. LA FC는 시카고와 2대2로 비겼다.

스포츠전문매체 'ESPN'은 '손흥민이 LA FC에 즉각적인 영향을 미쳤으며, 첫 등장부터 강력한 인상을 남겼다'고 평가했다. MLS 홈페이지 메인 화면도 장식했다. MLS는 '강렬한 데뷔! 손흥민이 LAFC에 바로 영향을 끼쳤다'는 제목과 함께 'MLS에서 손흥민 시대가 공식적으로 시작됐다'고 전했다.

그는 MLS 최다 이적료를 경신했다. 그의 몸값은 2600만달러(약 360억원)로 애틀랜타 유나이티드가 지난 겨울 공격수 엠마뉘엘 라테 라스를 영입하는 데 지출한 2200만달러(약 305억원)를 넘어섰다.


사진캡처=MLS 홈페이지

AFP 연합뉴스
스포츠전문매체 'ESPN'은 '야구는 오타니, 축구는 손흥민'이라고 했다. 둘이 만난다. 손흥민이 같은 연고지를 쓰는 미국 메이저리그(MLB) LA 다저스 마운드에 오른다.

다저스는 14일 SNS를 통해 '손흥민이 28일 LA 다저스타디움에서 시구한다'고 밝혔다. 손흥민은 이 소식을 자신의 SNS 스토리에 게재한 뒤 팀 동료인 라이언 홀링스헤드에게 '우리 연습해야겠다'라고 적었다.

손흥민의 시구는 LA FC 홈 데뷔전을 앞두고 펼쳐진다. 그는 17일 뉴잉글랜드 레볼루션, 24일 FC댈러스와 두 차례 원정경기를 더 치른 후 31일 샌디에이고FC전을 통해 홈 팬들을 만난다.


손흥민의 홈 데뷔전을 앞두고 LA는 이미 들썩이고 있다. 다저스는 이미 손흥민의 LA 입성을 축하했다. 다저스의 김혜성은 "손흥민 선수의 굉장한 팬이었는데 같은 지역에서 뛰게 돼 영광"이라고 밝혔다. 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼도 손흥민을 환영한다는 영상 메시지를 보냈다.

MLB 최고 스타인 오타니 쇼헤이(일본)도 기다리고 있다. 손흥민과 오타니, 김혜성은 모두 같은 에이전시(CAA스포츠)에서 한솥밥을 먹고 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

