스포츠조선

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린 조언…세계최고 팀과 대등한 경기→다음 시즌 기대

기사입력 2025-08-14 10:22


"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
사진=풋볼인사이더

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘에 대한 변함없는 애정을 드러냈다.

영국 풋볼인사이더는 14일(한국시각) "손흥민이 UEFA 슈퍼컵 결승에서 PSG에 패한 토트넘 전 동료들에게 즉각적인 메시지를 보냈다"라고 보도했다.

10년간 토트넘에서 활약한 손흥민은 유로파리그에서 우승한 뒤 기록적인 이적료로 LAFC(로스앤젤레스 FC)에 합류하며 MLS(미국 메이저리그사커) 무대로 떠났다.

이 우승으로 토트넘은 다음 시즌 챔피언스리그 출전권을 확보했고, 시즌 개막 전 챔피언스리그 우승팀 파리생제르망(PSG)과 슈퍼컵 결승에서 맞붙게 됐다.

그러나 토트넘은 PSG를 넘어서지 못했다. 연장전까지 2대2로 팽팽하게 싸웠지만, 승부차기에서 패배했다.


"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
손흥민은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 선수들의 투지에 대해 칭찬했다.

손흥민은 "정말 자랑스럽다, 좋은 시간은 곧 올 것이다. 실망할 시간이 없다. 긍정적으로 생각하고 다음 경기로 나아가야한다"라며 "중요한 시즌을 앞두고 있다. 여전히 너희를 생각하고 있다"라고 전했다.

매체는 "유럽 최강으로 꼽히는 PSG를 상대로 2대2를 기록한 것만으로도 토트넘은 충분히 존중할 만한 결과를 냈다"라며 "비록 경기 막판 2실점을 허용했지만, 많은 이들이 예상하지 못했던 경쟁력을 보여줬다"라고 설명했다.


토마스 프랑크 토트넘 감독 부임 후 짧은 시간 동안 전술적 다양성과 수비 집중력에서 상당한 향상이 있었다는 평가다. 토트넘은 아직 완성 단계에 이르지 않았지만, 세계 최고 공격진과 맞서 대등한 경기를 펼쳤다는 점이 고무적이다.


"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"자랑스러워! 실망하지마" 영원한 캡틴 손흥민, 토트넘 선수들에 애정어린…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
다가오는 시즌 토트넘은 유럽 무대뿐 아니라 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서도 더 높은 경쟁력을 목표로 새로운 도약을 노리고 있다.

손흥민의 이탈로 공백이 생기겠지만, 새로운 리더들이 그 자리를 메우고 도전에 나선다.

매체는 "프랑크 감독이 향후 토트넘의 새로운 모습을 만드는 핵심이 될 수 있다는 기대도 있다"라며 "부임한 지 3개월밖에 되지 않은 만큼, 이 프로젝트를 지금 평가절하하는 것은 성급하다"라고 주장했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이수근♥' 아내 14년만 신장 재이식, 간절한 기도와 눈물 "건강해져서 만나"

2.

강은비 "오보 때문에 근친상간 여배우 됐다…루머글 전부 신고"[SC리뷰]

3.

'군입대' 차은우, 얼굴천재 친동생 공개…어머님이 누구니[SC이슈]

4.

'건물주' 구성환, 뒷담화 폭로 나왔다 "후배 XX가…"[SC리뷰]

5.

혜리·류준열 재회 불발..'응팔' 10주년 MT 논의중 류준열 빠진다

스포츠 많이본뉴스
1.

5실점이나 했는데 '따봉?' 새로 데려온 롯데 외인 투수 데뷔전 충격 5실점, 10승 데이비슨 생각나는 팬들[대전현장]

2.

"슬라이더가 먹히지 않아서…" 무기 긴급 변경→11K 대성공, '4전 4승' 거인은 완벽하게 잡는다

3.

[슈퍼컵 리뷰]'역대급 유관력' 이강인, 미친 왼발로 시즌 1호골+승부차기 골 폭발! PSG, '손 빠진'토트넘에 0-2→2-2→승부차기 '기적의 역전 드라마'로 첫 우승

4.

'미쳤다! 이런 대반전이 있나?' 이강인 부활쇼가 된 슈퍼컵, 조커 등장 중거리 슛 추격골+승부차기까지 골 성공. PSG 사상 첫 우승 일등공신

5.

"실력이 부족한 탓입니다" 뼈아픈 악송구로 역전패 부른 2루수의 자책, 다나카 통산 199승도 눈앞에서 날아갔다[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

5실점이나 했는데 '따봉?' 새로 데려온 롯데 외인 투수 데뷔전 충격 5실점, 10승 데이비슨 생각나는 팬들[대전현장]

2.

"슬라이더가 먹히지 않아서…" 무기 긴급 변경→11K 대성공, '4전 4승' 거인은 완벽하게 잡는다

3.

[슈퍼컵 리뷰]'역대급 유관력' 이강인, 미친 왼발로 시즌 1호골+승부차기 골 폭발! PSG, '손 빠진'토트넘에 0-2→2-2→승부차기 '기적의 역전 드라마'로 첫 우승

4.

'미쳤다! 이런 대반전이 있나?' 이강인 부활쇼가 된 슈퍼컵, 조커 등장 중거리 슛 추격골+승부차기까지 골 성공. PSG 사상 첫 우승 일등공신

5.

"실력이 부족한 탓입니다" 뼈아픈 악송구로 역전패 부른 2루수의 자책, 다나카 통산 199승도 눈앞에서 날아갔다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.