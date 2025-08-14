'1등 적중금 3회 이월'…EPL-라리가 대상 축구토토 승무패 51회차 …

|
서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 8경기와 스페인 프리메라리가 6경기 등 총 14경기를 대상으로 한'축구토토승무패 51회차'의 발매를 개시했다고 전했다.
스포츠토토 다등위상품(축구토토승무패, 야구토토 승1패, 농구토토 승5패)은 과거 '최대 3회 연속 이월'에서 최근 '최대 5회 연속 이월'로 확대됐다. 따라서 이번 회차에서도 1등 적중자가 발생하지 않을 경우, 적중금이 더욱 커질 수 있다. '5회 연속 이월' 이후에도 1등 적중자가 없으면, 해당 상금은 하위 등위 적중자들에게 분배된다.
이번 회차의 관심 포인트는 커진 1등 적중금뿐만 아니라 대상 경기가 유럽 빅리그의 '개막 라운드'라는 점이다. 개막전은 감독 교체, 신규 영입, 전술 변화가 겹치며 전력 변동 폭이 크고 이변 가능성도 높다. 다만, 각 팀이'첫 단추'를 잘 끼우기 위해 자존심 대결을 펼친다는 점에서 관전을 기다리고 있는 유럽 축구 팬들의 설렘을 자극할 예정이다.
이 중 맨유-아스널전은 단연 화제다. 루벤 아모림 감독이 이끄는 맨유는 슬로베니아 공격수 벤자민 세스코와 함께 브라이언 음뵈모, 마테우스 쿠냐 등을 영입해 공격진을 보강했다. 반면, 아르테타 감독의 아스널 역시 마르틴 수비멘디, 빅토르 요케레스, 케파 아리사발라가, 크리스티안 모스케라 등으로 선발진을 꾸려 탄탄한 전력을 선보일 가능성이 높다.
이어 라민 야말이 이끄는 바르셀로나는 마요르카 원정길에 오르고, 앙투안 그리즈만의 아틀레티코는 에스파뇰의 홈에서 시즌 첫 경기를 치를 예정이다.
한국스포츠레저 관계자는 "약 22억5000만원의 1등 적중금이 누적된 축구토토승무패 51회차가 발매를 개시했다"라며, "EPL과 라리가 개막전이 대상 경기로 선정된 만큼, 많은 스포츠 팬들의 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.
한편, 구매자는 투표권 우측 상단에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면, 별도 로그인 없이 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 이용해 더욱 쉽고 빠르게 결과를 확인할 수 있다.
축구토토승무패 51회차의 대상경기 및 게임 관련 정보는 스포츠토토 공식 인터넷 발매사이트 베트맨과 토토가이드 페이지를 통해 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
