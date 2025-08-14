어디 가서 손흥민 후계자라고 하지 마...레비 회장 역사상 최악의 영입 …

|
[스포츠조선 김대식 기자]마티스 텔의 경기력은 두 눈을 뜨고 보기 힘들 지경이었다.
하지만 후반 40분 이강인에게 일격을 맞으면서 추격을 허용했고, 경기 종료 직전 곤살로 하무스에게 동점골을 내주고 말았다. 승부차기에서는 긴장한 선수들의 실축이 이어지면서 우승 트로피를 코앞에서 놓쳤다.
후반 중반 이후 PSG의 공세가 심해졌지만 토트넘도 역으로 PSG가 노출한 공간을 이용할 수 있었다. 이에 프랭크 감독은 후반 34분 쿠두스 대신 텔을 투입했다. 손흥민의 후계자로 고려되고 있는 텔이지만 이날 경기력은 처참 그 자체였다.
미래까지 고려해서 데려온 영입이지만 토트넘에서 지금까지 보여준 모습은 항상 기대치를 밑돌았다. 바이에른 뮌헨에서도 성공하지 못할 것 같아서 포기한 유망주를 엄청난 이적료까지 지불하면서 데려온 이유를 증명해내지 못하고 있는 셈. 토트넘은 돈이 없는 게 아니라 돈을 제대로 쓸 줄 모르고 있다는 게 텔을 통해서 또 증명될까 팬들의 우려는 크다. 텔은 현재까지는 다니엘 레비 토트넘 회장의 흑역사 중 하나로 남을 것 같은 선수다.