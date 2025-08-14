"수술 성공했지만, 환자가 죽었다" 토트넘 감독 슈퍼컵 패배에도 만족…세…

|
[스포츠조선 강우진 기자]토마스 프랭크 토트넘 홋스퍼 감독이 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 아쉽게 패배했지만, 만족스러웠다는 소감을 전했다.
프랭크 감독은 자신의 전술적 선택에 대해서도 언급했다.
프랭크 감독은 "축구는 때때로 작은 차이로 결과가 갈린다. PSG가 계속 밀어붙였고, 교체 카드로 우리를 압박했다"라며 "하지만 그 전까지는 거의 큰 찬스를 내주지 않았다. 박스 밖에서 슛 하나가 들어갔고, 그 뒤로 흐름이 넘어가면서 동점골을 내줬다"라고 말했다.
프랭크 감독은 해당 경기 패배의 원인에 대해서도 설명했다.
그는 "2대2그 자체로 좋은 결과라고 본다. 다만 승부차기에서 졌다. 어쩌면 페널티킥을 더 훈련해야 할지도 모른다"라며 "그게 결승에서 승리하는 방법일 수 있기 때문, 선수들이 보여준 정신력과 경기 내내의 헌신은 대단했다. 만족할 부분이 많다"라고 했다.
프랭크 감독의 다음 시즌 절술의 핵심은 압박이다.
프랭크 감독은 "공격성, 압박과 수비에서의 헌신, 그리고 전력을 다해 뛰겠다는 정신력은 매번 우리의 토대가 돼야 한다"라며 "잘 될 때도 있고, 더 나아져야 할 때도 있겠지만, 오늘은 좋았다. 또 하나 긍정적인 건 세트피스다. PSG를 상대로 우리가 강점을 가질 수 있는 영역이라는 걸 알고 있었고, 정말 열심히 준비했다"라고 강조했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com