래시포드 충격 폭로! "맨유 감독 날 너무 화나게 했다"…"승리에 이렇게…

[스포츠조선 강우진 기자]후벤 아모림 감독 체제에서 입지가 줄어든 마커스 래시포드는 올여름 바르셀로나로 1년 임대 이적을 선택했다. 이 과정에서 그는 맨체스터 유나이티드에서 자신을 화나게 만든 감독의 이름을 공개해 화제가 됐다.
래시포드는 퍼거슨 감독 시절을 경험하지 못했고, 2016년 1군 합류 이후 총 8명의 감독 아래에서 뛰었다. 루이스 반할, 조세 무리뉴, 올레 군나르 솔샤르 등 여러 지도자를 거쳤지만, 그중 무리뉴를 두고 "자신을 늘 화나게 만드는 감독"이라고 언급했다고 한다.
래시포드는 "그전까지는 승리에 이렇게 집착하는 감독을 겪어본 적이 없었다. 판 할도 승리를 원했지만, 아름다운 축구를 추구했다"라며 "무리뉴는 그런 건 상관없다. 이기면 그걸로 끝이고, 다음 경기로 넘어간다. 처음엔 늘 화가 났다. 하지만 우리가 이기고, 그가 진정한 승리자라는 걸 알게 되면서 이해하게 됐다"라고 했다.
또 그는 "이기면 지난 경기에서 부족했던 점은 꺼내지 않지만, 지면 반드시 지적한다. 몇 달이 지나자 그 방식을 존중하게 됐고, 코치로서 그와 함께 많은 성과를 거뒀다"라고 덧붙였다.
무리뉴는 2016년 여름 맨유 지휘봉을 잡아 2018년 12월까지 2년간 팀을 이끌었다. 부임 첫해 래시포드의 활약을 앞세워 유럽축구연맹(UEFA)유로파리그 우승을 차지했다.
