"손흥민 없어 졌잖아" 다잡은 PSG에 왜 우승컵 헌납하니, 토트넘 선배…

[스포츠조선 김성원 기자]희망은 봤지만 상처가 더 컸다. 토트넘이 다잡은 우승컵을 허공으로 날렸다.
토트넘은 14일(이하 한국시각) 이탈리아 우디네의 스타디오 프리울리에서 열린 파리생제르맹(PSG)과의 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 전·후반 90분 동안 2대2로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 패했다. 슈퍼컵은 직전 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 챔피언과 유로파리그(UEL) 우승팀이 벌이는 단판 승부다. PSG는 UCL, 토트넘은 UEL을 제패했다.
출발은 환상적이었다. 프랭크 감독은 세트피스를 잘 활용하는 사령탑답게 2골을 프리킥에서 얻어냈다. 수비수들이 펄펄 날았다. 전반 39분 미키 판 더 펜에 이어 후반 3분 로메로가 골네트를 갈랐다.
하지만 후반 막판 허망하게 무너졌다. PSG의 매듭을 푼 주인공은 이강인이었다. 그는 0-2로 끌려가던 후반 22분 워렌 자이르-에머리 대신 교체투입됐다. 패색이 짙던 후반 40분, 아크 정면에서 비티냐의 패스를 건네받아 골문 구석을 찌르는 왼발 중거리슛으로 추격골을 터뜨렸다.
PSG는 후반 추가시간인 49분 곤살루 하무스의 극적인 헤더로 경기를 원점으로 돌렸다. 슈퍼컵에는 연장전이 없다. 희비는 승부차기에서 엇갈렸다. PSG는 첫 번째로 나선 비티냐가 실축하며 발걸음이 무거웠다. 하지만 토트넘의 3~4번 키커인 판 더 펜과 마티스 텔이 골네트를 흔들지 못했다.
이강인은 4번째 키커로 나서 침착하게 골을 성공시켰다. PSG는 누노 멘데스가 마지막 키커로 출격, 마침표를 찍었다. PSG는 창단 후 첫 슈퍼컵 우승트로피를 들어올렸다. 이강인은 한국 선수로는 첫 슈퍼컵 정상과 골 주인공으로 역사에 기록됐다.
프랭크 감독은 아픔이 컸다. 그는 "선수들이 모든 것을 다했다고 생각한다. 현 시점에서 세계 최고의 팀을 상대로 75~80분 동안 완벽한 플레이를 펼쳤다. 아주 작은 차이에서 승부가 엇갈렸다. 승부차기는 마치 동전 던지기와 같다"며 "우리는 전술적이고 실용적인 모습을 보여줬다. 강한 압박과 낮은 수비, 거의 완벽했다. 세트피스는 매우 위협적이었다. 우린 세계 모든 팀과 경쟁할 수 있다는 걸 보여줬다. 이것이 오늘 경기에서 얻은 긍정적인 부분"이라고 평가했다.
프랭크 감독은 3-5-2 시스템을 꺼내들었다. 수비를 단단히 한 후 역습을 근간으로 한 '실리 축구'를 구사한 것이 눈에 띄었다.
그리고 "토트넘은 여전히 몇몇 선수가 필요하다고 생각한다. 에베레치 에제, 사비뉴와 연결돼 있는데 보강해야 한다. 개성 넘치는 리더이자 수많은 골과 어시스트 기록을 보유한 두 명의 훌륭한 선수인 손흥민과 부상인 제임스 매디슨을 잃은 것은 토트넘의 큰 손실"이라고 강조했다.
손흥민은 토트넘이 슈퍼컵 정상 문턱에서 좌절하자 자신의 SNS 스토리에 '너희들이 정말 자랑스럽다. 곧 좋은 시간이 올 거니, 실망할 필요없다. 긍정적으로 생각하고 다가올 빅시즌을 향해 나아가자. 난 여전히 스퍼스 가족을 생각하고 있다'라고 위로했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com