'안타깝다' 손흥민vs메시 '한국-아르헨티나' 세기의 맞대결 불발...중…

[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나의 한국 방문은 이뤄지지 않게 됐다.
지난 8일 일본 매체인 스포니치는 '일본 대표팀이 11월 18일 국립경기장에서 예정된 친선경기 상대로, 2022년 카타르 월드컵 우승국인 아르헨티나가 부상하고 있는 것으로 확인됐다. 관계자에 따르면, 10월과 11월에 치르는 4경기 주요 상대로 협상이 진행되고 있다고 한다'고 보도했다.
이에 아르헨티나는 10월 미국으로 향하기로 일정을 바꿨다. 미국에서 멕시코와의 일정은 확정됐으며 다른 경기 일정을 현재 조율 중이다. 11월 A매치 기간을 앞두고 아르헨티나가 일본과 대결한다면 한국과의 맞대결도 가능했을 것이다.
아쉽게도 아르헨티나는 최종적으로 아시아 방문을 원하지 않았던 것으로 보인다. 에둘 기자는 14일 개인 SNS를 통해 "아르헨티나 국가대표팀의 친선경기 장소가 확정되었다. 10월 8일부터 14일까지 경기는 미국 시카고와 뉴저지에서 개최된다. 대결 상대는 곧 확정될 예정이다"고 말하면서 아르헨티나의 남은 2025년 A매치 상대를 공개했다.
아르헨티나가 한국에 방문하게 된다면 메시가 올 가능성이 매우 높았기에 아쉬운 대목이다. 미국메이저리그사커를 대표하는 스타가 된 메시와 손흥민의 맞대결이 될 수 있었지만 불발됐다.