충격적인 부상! 손흥민 눈앞에서 '털썩'→토트넘 초비상…'바르셀로나 플레…

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 고별전에서 충격적인 부상을 당한 제임스 매디슨의 대체자로 다니 올모가 거론되고 있다.
앞서 스페인 피차헤스에 따르면 바르셀로나가 올모 매각 협상에 나설 의사가 있는 것으로 전해졌다.
로페스의 왕성한 활동량으로 플릭 감독의 눈에 들었고, 그 결과 미드필더와 공격진영에서 올모의 입지는 더욱 좁아졌다. 바르셀로나 스쿼드에는 이미 믿을 수 있는 대안들이 있는 만큼, 구단은 올모 이적을 통해 재정적 균형을 맞추고 향후 영입을 위한 자금을 마련한다는 구상이다.
토트넘은 해당 영입전에서 가장 적극적인 클럽으로 떠올랐다. 올모는 중앙과 측면 모두에서 뛸 수 있는 멀티 자원이다. 토트넘이 찾고 있는 플레이메이커 역할에 가장 잘맞는 선수다.
매체는 "선수가 잉글랜드행을 선호하고, 토트넘이 이적 시장에서 시급히 움직이는 상황인 만큼, 관심을 구체화한다면 이번 이적은 현실화될 가능성이 있다"라고 전했다.
