스포츠조선

손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 어이없는 실축→'역대급 호구딜' 맞네

기사입력 2025-08-15 05:30


손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
사진=토트넘

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 대체자를 노리는 마티스 텔이 또 한 번 토트넘에 실망감을 안겨줬다.

토트넘은 14일(한국시각) 이탈리아 우디네 스타디오 프리울리에서 열린 2025 UEFA 슈퍼컵에서 파리생제르망(PSG)과 2대2로 팽팽한 승부를 겨뤘지만, 승부차기(3대4) 끝에 패배했다.

토트넘에서 단 두 선수가 실축했다. 미키 반더벤과 마티스 텔이다. 반더벤의 경우 이날 경기에서 득점했으며, 수비수이기 때문에 키커로서의 결정력을 비난하기에는 무리가 있다. 그러나 텔은 다르다. 손흥민의 대체자로 데려온 선수이며 팀의 득점을 담당해야 하는 공격수다.


손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토트넘의 4번 키커로 나선 텔은 승부차기를 골문 안으로도 차지 못했다. 어이없게 골문 밖으로 공이 빗나가는 실축으로 팬들의 절망케 했다. 정확히 골문 구석을 찌르며 팀의 우승을 이끈 PSG의 4번 키커 이강인과 대비된다.

이날 텔은 후반 34분 교체 투입됐지만, 눈에 띄는 모습을 보여주지 못했다. 텔의 투입 이후 토트넘은 이강인과 하무스에게 연속골을 내주며 승리를 빼앗겼다.

이번 여름 이적시장 텔의 완전 이적을 두고 말이 많았다. 지난 시즌 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨으로부터 임대 온 텔의 활약이 지나치게 저조했기 때문이다. 텔은 임대 온 후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11경기에서 단 2골에 그쳤다. 속도도 빠르지 않았고, 공을 다루는 기술도 미숙했다. 잦은 턴오버 역시 문제였다.


손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

손흥민 대체자 같은 소리! '이강인 반만 따라가'…'700억 공격수'의 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이러한 텔에게 토트넘은 임대료로 1000만 유로(약 157억 원)를 지불했다. 그럼에도 토트넘은 텔을 완전영입했다. 무려 4500만 유로(약 700억원)에 달하는 이적료를 지불했다.

텔이 다음 시즌 토트넘의 공격진에 어떠한 활력을 불어 넣을 수 있을지 지켜봐야 한다. 현재까지의 모습으로는 주전 자리를 꿰차기는 어려울 수 있다. 공격진 어디에서나 뛸 수 있는 자원이지만, 아직까지 창의적인 모습을 보여주지 못했다. 골 결정력 문제까지 지적받으면서 힘든 주전 경쟁을 이어갈 것으로 보인다.


토트넘의 왼쪽 윙어 자리에 대한 고민은 크다. 손흥민이 붙박이로 있었지만, 이제는 팀을 떠났다. 텔과 히샬리송 등이 경쟁해야 하는 포지션이지만, 어딘가 아쉽다. 토트넘이 이적시장에서 왼쪽 측면 공격수를 지속적으로 찾는 것도 이 때문이다. 이적시장의 마감을 얼마 앞두지 않은 시점에서 제대로 된 왼쪽 윙어를 찾지 못한다면 다음 시즌 토트넘은 텔에 의존해야 할 수밖에 없다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지훈, '아내 폭행 신고' 40대 배우 맞지만..."부부 말다툼일뿐, 폭행은 아냐"

2.

김숙, 울쎄라 600방 맞고 확 예뻐진 얼굴.."안면거상도 고민"(비보티비)

3.

한가인, 子 훈육 논란 언급 "온실 속 화초같이 키웠다가..파리지옥 만들어"

4.

"이영애 측, '막영애' 제목서 성 빼달라 요청했다"..김현숙 밝힌 비하인드

5.

이미숙, 65세에 웨딩드레스 입었다..비현실적인 우아함 "역시 멋지다"[숙스러운]

스포츠 많이본뉴스
1.

"왜 또 이런 일이" 4승8패 LG 상대해야 하는데, 최정이 사라졌다 [인천 현장]

2.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

3.

홍명보호 희소식! '월드컵 스타' 조규성, 1년 3개월 만에 드디어 컴백? 미트윌란 복귀 예고

4.

LG 선수들 훈련 중인데...수원 KT전 또 취소, 왜?

5.

"병살 성공률이 높은" 쓰임새 많은 전천후 내야수, 상무 합격→12월 입대, 아쉽긴 하지만…

스포츠 많이본뉴스
1.

"왜 또 이런 일이" 4승8패 LG 상대해야 하는데, 최정이 사라졌다 [인천 현장]

2.

2026년 역대급 이적 가능, 해리 케인 헬로우 맨체스터 유나이티드...토트넘 1티어 폭로

3.

홍명보호 희소식! '월드컵 스타' 조규성, 1년 3개월 만에 드디어 컴백? 미트윌란 복귀 예고

4.

LG 선수들 훈련 중인데...수원 KT전 또 취소, 왜?

5.

"병살 성공률이 높은" 쓰임새 많은 전천후 내야수, 상무 합격→12월 입대, 아쉽긴 하지만…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.