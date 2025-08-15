"그게 감독님이셨어요?" 19살 손흥민이 농락했던 수비수 알고보니 LA …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]라라랜드에 입성한 '손세이셔널' 손흥민(33·LA FC)와 소속팀 감독으로 연을 맺은 스티브 체룬돌로 감독(46)의 남다른 인연이 공개됐다.
당시 손흥민은 전반 12분 상대 박스 좌측에서 공을 잡아 가운데 지점을 향한 빠른 방향 전환으로 마크맨이었던 체룬돌로를 따돌린 후 날카로운 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 이 골은 그대로 결승골로 남았다. 함부르크가 1대0 승리했다.
함부르크에서 잠재력을 폭발한 손흥민은 2013년 레버쿠젠, 2015년 토트넘으로 잇달아 이적하며 범접할 수 없는 스타 공격수로 떠올랐다. 토트넘에서 10년간 성공적인 커리어를 쌓은 뒤, 새 도전을 위해 LA FC로 향했다. 하노버 원클럽맨 레전드이자 전 미국 대표 수비수인 체룬돌로 감독은 2022년부터 3년째 LA FC를 지휘하고 있다.
이후 체룬돌로 감독은 선수들에게 '환영의 터널'을 만들 것을 지시했다. 선수들이 두 줄로 도열해 새롭게 합류한 선수가 지나가면 등을 두들기며 환영의 인사를 건네는 의식이다.
손흥민은 혼자 당하지 않았다. 토트넘 시절 동료였던 위고 요리스를 불러 먼저 터널을 지나가게끔 했다. 손흥민은 다른 곳을 응시하는 척하다 빠르게 터널을 빠져나가는 재치를 발휘했다.
7일 MLS 역대 최고 이적료인 2650만달러(약 367억원)에 LA FC에 공식 입단한 손흥민은 사흘만인 10일 시카고 파이어전 교체로 미국프로축구(MLS) 데뷔전을 치렀다. 후반 16분 그라운드에 투입된 손흥민은 후반 31분 저돌적인 문전 침투로 페널티킥을 얻어내는 활약으로 호평을 받았다.
손흥민 대신 키커로 나선 드니 부앙가가 동점골을 뽑아내며 2대2로 비겼다.
시카고전을 통해 미국 축구의 '맛'을 느낀 손흥민은 17일 뉴잉글랜드 원정에서 선발 데뷔 및 데뷔골을 노린다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
