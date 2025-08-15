민혁이한테 왜 그래? 고작 한 경기 선발 출전에 "형편없어"→"토트넘으로…

|
[스포츠조선 이현석 기자]단 한 경기뿐이지만, 얼마나 양민혁이 험난한 경쟁을 앞뒀는지를 직감하게 하는 팬들의 반응이 쏟아졌다.
영국의 폼페이뉴스는 14일(한국시각) '포츠머스 팬들이 양민혁에게 분노했다'라고 보도했다.
하지만 양민혁의 선발 데뷔전은 다소 아쉬웠다. 양민혁은 상대의 빡빡한 수비에 고전했고, 위협적인 장면도 만들지 못했다. 영국 언론은 '결정적인 장면을 만들지 못했다. 일부 시도는 오히려 답답했다'고 평가하기도 했다.
한 경기뿐이지만, 양민혁을 향한 포츠머스 팬들의 반응도 이미 날이 섰다. 폼페이뉴스는 '팬들은 양민혁에 대해, 그가 좋은 영입이 될지를 궁금해했다. 하지만 일부 팬들은 첫 경기 이후 양민혁을 원래 구단으로 돌려보내자고 제안했다'고 했다.
일부 팬들은 SNS를 통해 "형편없었다", "토트넘으로 돌려보내야 한다", "양민혁은 안타깝게도 경기에 출전하게 된 어린 아이 같았다"고 평가했다.
한 경기 만에 선발 제외 가능성도 거론되고 있다. 폼페이뉴스는 '무시뉴 감독은 레딩전과 달리 옥스퍼드와의 경기에서 보여준 선발 명단을 그대로 유지할 가능성이 크다'며 양민혁 대신 개막전에 출전했던 선수들이 2선에 나설 것이라고 전망했다.
