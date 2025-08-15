스포츠조선

"전 세계 1위 등극!" 어쩌면 美 역사에 남을 인기 스타의 등장..."손흥민, 메시-르브론 넘어섰다"

기사입력 2025-08-15 06:13


사진=LA FC SNS 캡처

사진=LA FC SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]미국으로 향한 손흥민의 인기가 하늘을 찌른다.

영국의 토크스포츠는 14일(한국시각) '손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 이적 며칠 만에 리오넬 메시와 르브론 제임스를 제치고 1윌르 차지했다'라고 보도했다.

토크스포츠는 'LA FC 회장인 존 토링턴에 따르면 손흥민의 유니폼은 전 세계에서 가장 많인 팔렸다. 손흥민은 이번 여름 토트넘을 떠나 LA FC로 합류했다. 이적한 지 불과 며칠 밖에 되지 않았지만, 이미 MLS의 간판 스타 메시와 경쟁하고 있다. 토링턴은 손흥민이 모든 축구 선수뿐만 아니라, 르브론 제임스, 스티븐 커리 등 세계 어떤 선수보다도 뛰어난 실적을 거두고 있다고 밝혔다'고 전했다.


사진=LA FC SNS 캡처
토링턴 회장은 "손흥민의 유니폼은 전 세계에서 가장 많이 팔리는 스포츠 유니폼이다"라며, 메시보다 많이 팔리냐는 질문에도 "그렇다"라고 답했다. 이어 "LA FC에 입단한 이후 지금까지 세계의 어떤 선수보다도 많은 유니폼을 판매했다"고 했다.

손흥민은 올여름 10년의 토트넘 여정을 마치고 미국으로 향했다. 행선지는 LA였다. LA FC는 손흥민을 영입하며, 아시아와 세계를 대표하는 축구 스타를 품었다. LA FC는 2000만 달러가 넘는 이적료를 지불했고, 이는 MLS 역사상 최고 이적료 수준이었다. 손흥민은 "꿈이 이루어졌다. LA는 엄청난 도시다. 나를 데려오기 위해 노력한 여러 구단주들에게도 감사하다. LA FC가 첫번째 옵션은 아니었지만, 시즌 끝난 종료 후 첫 통화로 내 마음을 바꿨다. 어디로 가야하는지 나에게 비전을 보여줬고, 결국 여기에 왔다. 행복하다"고 밝혔다.


로이터연합뉴스
첫 경기에서 이미 실력은 증명했다. 손흥민은 10일 미국 일리노이주 브리지뷰의 시트긱 스타디움에서 열린 시카고 파이어와 2025년 미국메이저리그사커(MLS) 원정 경기에서 LA FC 소속 데뷔전을 치렀다. 후반 16분 교체 투입됐다. 29분을 뛰었는데, 시간은 충분했다. 손흥민은 후반 32분 역습 상황에서 직접 수비 뒷공간을 돌파하며 페널티박스 안에서 파울을 얻어냈다. 주심은 비디오 판독을 거쳐 페널티킥을 선언했다. 드니 부앙가가 키커로 나서 마무리했고, 끌려가던 LA FC는 해당 득점으로 2대2 무승부를 거뒀다.

실력으로 자신의 가치를 증명한 손흥민은 유니폼 판매로도 LA FC와 전 세계를 놀라게 하고 있다. 향후 손흥민의 여정에 쏟아질 관심도 상상을 초월할 것으로 보인다. 미국 최고의 인기 스타로 발돋움한 손흥민은 17일 오전 8시 30분 매사추세츠주 폭스버러의 질레트 스타디움에서 뉴잉글랜드 레볼루션과 원정경기를 치른다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

