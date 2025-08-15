'英 매체 독점' 손흥민 후계자 이적료 공개 '무려 1265억', 토트넘…

|
[스포츠조선 김대식 기자]사비뉴는 손흥민의 후계자가 되고 싶은 열정이 가득하다.
유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자에 따르면 토트넘은 이미 2번의 공식 제안을 건넸다. 첫 제안은 5000만유로(약 810억원) 수준으로 단칼에 거절 당했으며 최근 제안은 7000만유로(약 1134억원)에 달했지만 이 역시 거부당했다. 맨시티는 사비뉴를 데려가고 싶으면 거대한 이적료를 지불해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 7800만유로는 지난 여름 이적시장에서 토트넘이 도미닉 솔란케를 데려오면서 깬 구단 역대 최고액을 훌쩍 뛰어넘는 액수다.
사비뉴는 토트넘이 손흥민의 이적으로 인해 발생한 공백을 채우기 위해서 영입을 노리는 선수다. 영국 텔레그래프에서도 '토트넘은 손흥민이 로스앤젤레스(LA) FC로 떠나고, 제임스 매디슨이 무릎 중상 입으면서 공격진 보강이 절실한 상황이다. 두 구단이 합의에 이르면 사비뉴는 토트넘의 전 주장 손흥민을 대체할 자연스러운 선택지가 될 수 있다'고 언급한 바 있다.