英 충격 보도! 손흥민 떠나니 날개 펴고 부활...'방출 후보' 히샬리송, 토트넘 'NEW 해리 케인' 도약 예고

최종수정 2025-08-15 12:12

사진=히샬리송 SNS 캡처

AP연합뉴스

AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]히샬리송의 상황이 바뀌었다. 손흥민이 떠나고 토트넘 주전 공격수로 도약할 가능성이 생겼다.

영국의 토트넘홋스퍼뉴스는 15일(한국시각) '히샬리송이 파리 생제르맹(PSG) 전 엄청난 활약 이후 토트넘 주전 공격수로 활약할 수 있다'고 보도했다.

토트넘은 14일 이탈리아 우디네의 블루에너지스타디움에서 열린 PSG와의 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵 결승에서 2대2 무승부 이후 승부차기 끝에 패하며 고개를 숙였다. 시즌 첫 우승 트로피 기회를 날린 토트넘은, 그럼에도 새 시대를 준비하는 가능성을 보여준 경기였다. 토마스 프랭크의 전술, 선수들의 활약이 조명됐다. 그중 손흥민의 공백을 채울 공격수의 활약도 관심을 받았다.


로이터연합뉴스
토트넘홋스퍼뉴스는 '히샬리송은 슈퍼컵 경기에서 패했지만, 토트넘 생활이 반전될 수 있다는 희망이 생겼다. 히샬리송은 프리시즌 6경기 중 4경기에 출전했다. 그는 자신이 왜 핵심 자원이 될 수 있는지를 보여줬다. 공격에서 2번의 슈팅과, 드리블, 그리고 수비에서도 인상적인 활동량을 보여줬다. 히샬리송은 건강을 잘 유지해서 출전 시간 측면에서 신뢰감을 증명해야 한다'고 했다.

토트넘은 올여름 팀 레전드이자, 공격의 핵심인 손흥민이 LA FC로 이적했다. 지난 시즌 다소 부진했던 손흥민이지만, 공격에서의 영향력 만큼은 토트넘 내에서 절대적이었다. 그런 그가 떠났기에 토트넘은 전력 보강이 절실할 수밖에 없다. 토마스 프랭크 감독 또한 최근 인터뷰에서 "손흥민은 팀에서 10시즌 동안 핵심이었는데 떠났다. 우리는 이적시장에서 우리를 발전시킬 선수를 찾는다면 영입할 것이다"라며 손흥민의 대체자를 찾아서 영입해야 한다고 밝혔다.

다만 토트넘 내부에 손흥민의 빈자리를 채울 대안이 없는 것은 아니다. 모하메드 쿠두스를 시작으로 여러 젊고 유망한 선수들이 있기에 손흥민의 빈자리, 최전방 무게감을 더할 공격수를 찾는 것을 내부에서 결정할 가능성도 배제할 수 없다.


로이터연합뉴스
히샬리송 또한 후보가 될 수 있다는 전망이다. 왓포드와 에버턴을 거친 히샬리송은 지난 2022년 6000만 파운드(약 1120억원)라는 막대한 이적료로 토트넘에 합류했다. 뛰어난 활동량과 문전 앞에서의 날카로움, 제공권 등이 뛰어났기에 활약이 기대됐다. 하지만 활약은 미미했다. 히샬리송은 토트넘에서 3시즌 동안 90경기를 뛰며 단 20골에 그쳤다.

PSG전 활약이 히샬리송이 반전을 만들 기회가 될 수 있다. 히샬리송은 전 시즌 유럽챔피언스리그 우승팀인 PSG를 상대로도 인상적인 활약을 펼쳤다. 프랭크 감독의 선택에 따라 도미닉 솔란케를 제치고 차기 시즌 최전방 1순위가 될 가능성에도 불이 붙게 됐다.


한편 히샬리송은 손흥민이 팀을 떠나고 개인 SNS를 통해 손흥민 동상 사진을 올리며 구단 공식 계정을 태그하며 동상 건립을 요구할만큼 손흥민에게 애정을 내비쳤다. 손흥민이 떠나고, 그를 사랑한 남자가 토트넘 공격을 책임질 수도 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

