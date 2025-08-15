스포츠조선

"K레전드의 유산" 손흥민의 토트넘X박지성의 맨유,대한민국 광복80주년을 축하합니다![오피셜]

기사입력 2025-08-15 12:45


"K레전드의 유산" 손흥민의 토트넘X박지성의 맨유,대한민국 광복80주년을…
출처=토트넘 -맨유 SNS

[스포츠조선 전영지 기자]손흥민과 박지성이 떠났지만 K-레전드들의 영향력은 강력하다. 토트넘과 맨유는 여전히 대한민국을 기억한다. 손흥민의 토트넘과 박지성의 맨유가 나란히 대한민국 광복 80주년을 축하했다.

토트넘은 15일(한국시각) 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 '대한민국의 광복 80주년을 축하합니다'라는 메시지가 담긴 포스터를 게시했다. 태극기를 배경으로 토트넘 유니폼을 입은 대한민국 남녀 팬들이 태극기를 흔들며 기뻐하는 모습과 무궁화 그래픽을 담았다. 작년 광복절에도 토트넘은 '대한민국의 주권을 되찾은 광복 79주년을 축하합니다'라는 게시물을 업로드했었다. 올여름 '캡틴' 손흥민이 LAFC로 떠난 이후에도 변함없이 광복 축하 메시지를 띄운 토트넘을 향해 한국 팬들 역시 '우리의 친구 토트넘' '고마워 스퍼스!' '역시 토트넘' 등의 댓글을 이어달며 한결같은 감사를 전했다.

박지성의 맨유는 SNS를 통해 토트넘보다 앞서 가장 먼저 '광복 80주년 대한독립만세!'라는 게시물을 올렸다. "빛을 다시 찾은 날, 대한의 광복 80주년을 축하합니다. 대한 독립 만세!"라고 썼다. 대한민국 축구 레전드 박지성의 구단 맨유는 대한민국 국민들이 가장 자랑하는 해외 구단 중 하나다. 2002년 한일월드컵 4강 열기가 이어지던 2005년 박지성이 맨유 유니폼을 입은 이후로 맨유는 대한민국 축구 팬들이 가장 사랑하는 구단이자 해외축구 열풍의 시작점이 된 구단이다. 알렉스 퍼거슨 감독 아래 최전성기를 구가하는 가운데 박지성뿐 아니라 퍼디낸드, 에브라, 테베즈 등 박지성의 절친과 루니, 판니스텔로이, 스콜스 등 맨유 스쿼드 모두가 국내 팬들의 뜨거운 사랑과 선물 공세를 받았다. 맨유는 '언성 히어로' '두 개의 심장' 박지성이 떠난 이후에도 한국 팬들을 위한 수능 응원, 국가적 재난시 애도 포스팅을 잊지 않았고 올해 광복절에도 어김없이 축하 게시물을 게재해 '의리'를 과시했다. 한국 팬들 역시 '역시 근본 있는 구단' '역시 황유(황금기 맨유)' '광복절 기념하는 맨유 폼 미쳤다' 등의 릴레이 댓글을 이어가고 있다.


"K레전드의 유산" 손흥민의 토트넘X박지성의 맨유,대한민국 광복80주년을…
'맨유 라이벌' 맨시티도 지난해에 이어 올해도 광복절 축하 메시지를 전했다. '자유와 평화의 의미를 되새기며, 맨체스터 시티는 대한민국 팬들과 함께 광복절을 기념합니다'라는 한줄과 함께 태극기 포스터를 올렸다. '시티 최고!' '역시 맨시티!' '내시티 맨시티' 등 대한민국 맨시티 팬들의 환영 댓글이 쏟아지고 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com





:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 배우 백원길, 양양 휴가지서 참변..유연석 "아쉽고 비통해" 애도의 12주기

2.

유명 아이돌, “같이 화장실 가자” 통역사 추행..유죄 판결

3.

윤정수, 12세 연하 ♥예신 최초 공개..“여봉♥”에 현장 초토화

4.

송혜교, 또 나라 위한 선행..'광복 80주년' 멕시코 한인 독립운동 알린다

5.

전현무 60억 강남 아파트 처분, 김포로 이사간다..'母에 큰 효도' 결심 (나혼산)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 유니폼 세계에서 제일 잘팔려...메시X르브론 넘었다" LA회장'피셜'

2.

'충격 6연패' 모든 것을 쏟아부은 롯데, 연장 11회 헛심만 썼다…무득점 탈출 → 연장 혈투 후유증까지, 잔인한 현실 [SC포커스]

3.

진짜 '우주의 기운'이? '철인' 박해민 다치니 이틀 연속 취소. 후반기 8할 승률 이어가나[SC 포커스]

4.

"전력을 다 해도 안 되면 그만두겠다" 17㎏ 뺐는데 허리통증 재발, 약속대로 미련 없이 떠나는 18년차 거포[민창기의 일본야구]

5.

西 최고 매체 보도 "이강인, 아틀레티코 마드리드 영입 명단 포함"...EPL 이적설도 폭발

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.