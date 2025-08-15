'韓 축구 경사 났네!' 대한민국 차기 송종국, 독일 1부 관심까지 속출…

|
[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 국대 풀백 설영우를 향한 관심이 뜨겁다.
빅리그 진출까지도 노릴 수 있는 경기력이었다. 설영우는 앞서 2023년 항저우아시안게임 금메달을 통해 병역특례를 받았다. 27세로 전성기의 나이며, 좌우 풀백을 모두 소화할 수 있다는 점도 매력적이다. 최근 소속팀과 대표팀에서는 우측 풀백으로 자주 출전하며 그간 고민이었던 한국 대표팀 풀백 자리의 확고한 선발로 자리 잡았다.
설영우가 셰필드 혹은 마인츠, 브레멘 등에 합류한다면 유럽 5대 리그에서 활약할 가능성도 크다. 셰필드는 지난 시즌도 리그를 3위로 마치며 승격이 유력했던 팀이기에 향후 활약에 따라 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대 진출까지도 기대해 볼 수 있는 팀이며, 마인츠는 올 시즌 유럽대항전까지 나가는 분데스리가 돌풍의 팀이다. 더욱이 마인츠에는 대표팀 선배 이재성도 활약 중이다.
설영우의 여름 이적시장 행보에 관심이 쏠리고 있다. 뜨거운 관심과 함께 설영우가 다음 단계를 위한 도약의 이적을 할 수 있을지도 귀추가 주목된다.
