손흥민 이적 후 180도 입장변화, '방출 0순위' 히샬리송 이유 있었다…

[스포츠조선 김대식 기자] 히샬리송이 토트넘을 떠나려고 하지 않은 건 이유가 있었다.
계속해서 그는 "우리는 히샬리송의 몸상태는 잘 알고 있다. 우리가 면밀히 모니터링하고 있는 부분이다. 예를 들어, 레딩과의 프리시즌 첫 경기에 출전하지 않은 이유가 바로 그가 아직 준비되지 않았다고 생각했기 때문이다. 우리는 그를 돕기 위해 최선을 다할 것이고, 그는 잘 해내고 있다. 그는 매우 집중하고 있고, 그것이 가장 중요하며, 그가 수준을 유지할 수 있기를 바란다"며 히샬리송을 앞으로도 기용할 의사가 있다는 걸 공개적으로 보여줬다.
5800만유로(약 941억원)이라는 높은 이적료에 영입된 후 히샬리송은 첫 시즌 단 3골에 머물렀다. 두 번째 시즌에 12골을 넣었지만 반짝 활약이었으며 지난 시즌에는 부상에만 허덕이다가 5골이 전부였다. 토트넘이 히샬리송을 영입하면서 기대했던 모습이 거의 나오지 않았다.
히샬리송 입장에서도 경쟁해볼 만하다고 판단했을 가능성이 높다. 모하메드 쿠두스가 영입되고 사비뉴와 에베레치 에제 같은 선수들이 추가될 가능성이 높지만 이 선수들은 손흥민급이 아니다. 히샬리송이 경기력만 되찾으면 못 넘을 산은 아니기 때문이다.