'ACLE 금손요정'박주호"울산 장거리 원정 피한 만큼 피로X부담없이 원…

[스포츠조선 전영지 기자]"장거리 원정 피한 만큼 피로 없이, 부담 없이 좋은 경기 하길."
박주호는 동아시아 포트1에 상하이 포트, 울산HD, 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 빗셀 고베(일본), 조호르 다룰(말레이시아)을. 포트2엔 산프레체 히로시마(일본), FC서울, FC마치다 제비아(일본), 강원FC, 청두 룽청(이상 중국)을 차례로 뽑았다. 그 결과 'K리그 디펜딩 챔프' 울산은 포트 1에서 부리람 유나이티드(홈), 멜버른 시티(홈), 상하이 포트(원정), 빗셀 고베(원정), 포트2에서 산프레체 히로시마(홈), 청두 룽청(홈), 마치다 젤비아(원정), 상하이 선화(원정)과 맞붙게 됐다. 태국, 호주 등 상대적으로 장거리 원정을 모두 피한 최상의 대진에 현장의 울산 관계자들이 환호했다.
2025-2026년 ACLE 동아시아 지역 리그 스테이지는 내달 17일 1차전을 시작으로 내년 2월 18일 8차전까지 약 5개월의 대정정을 이어간다. 홈, 원정 각 4경기씩 총 8경기의 리그 스테이지 후 동·서아시아 리그 상위 각 8개팀이 16강(2026년 3월2~11일)에 자동 진출한다. 파이널 스테이지(8강~결승전)는 4월 17~25일 사우디아라비아에서 중앙집중식 단판승부로 진행된다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
◇ ACLE 조 추첨 결과
울산
-홈 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)
-원정 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
서울
-홈 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)
-원정 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
강원
-홈 : 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)
-원정 : 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티 FC(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)