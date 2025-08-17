스포츠조선

'역시 스토크의 왕' 배준호, 3경기만에 시즌 첫 도움...스토크, 3-0 대승' 선두 등극'

기사입력 2025-08-17 08:08


'역시 스토크의 왕' 배준호, 3경기만에 시즌 첫 도움...스토크, 3-…
사진캡처=스토크시티 SNS

'역시 스토크의 왕' 배준호, 3경기만에 시즌 첫 도움...스토크, 3-…
사진캡처=스토크시티 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]'스토크의 왕' 배준호(스토크시티)가 세 경기만에 시즌 첫 공격포인트를 신고했다.

배준호는 16일(한국시각) 영국 셰필드의 힐즈버러 스타디움에서 열린 셰필드 웬즈데이와의 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 2라운드 원정 경기에서 선발 출전해, 도움을 기록했다. 배준호는 경기 시작 1분 만에 밀리언 만후프의 선제 결승포를 도왔다. 배준호는 상대 진영 미드필드에서 공을 빼앗은 뒤 오른쪽 전방으로 뛰어 들어가던 만후프에게 찔러줬고, 만후프가 페널티 지역에서 한 차례 수비를 따돌린 뒤 낮게 깐 왼발 슈팅으로 셰필드 골망을 흔들었다.

배준호의 시즌 1호 도움이었다. 배준호는 9일 영국 스토크온토렌트에 위치한 벳365 스타디움에서 열린 더비 카운티와의 경기에서 왼쪽 날개로 풀타임을 소화했다. 프리 시즌 초반 부상 이슈로 잠시 제외됐던 배준호는 첫 경기부터 에이스로의 위용을 뽐냈다. 배준호는 이날 유효슈팅 1회, 공격지역패스 1회, 리커버리 5회, 볼 경합 성공 6회 등 맹활약을 펼쳤다. 풋몹은 배준호에게 팀내 네번째로 높은 평점 7.3점을 줬다. 지역지 '스토크온토렌트라이브'는 '배준호가 10번롤과 측면을 오가며 좋은 모습을 보였다'고 평했다.

아쉽게 공격포인트를 기록하지 못했던 배준호는 이어 13일 4부리그팀인 월솔과의 카라바오컵 1라운드에서 후반 18분 교체투입돼 다시 한번 발끝을 예열했다. 그간 경기력에 비해 포인트 생산 능력이 떨어진다는 평가를 받았던 배준호는 셰필드전에서 좋은 모습을 보이며 비교적 이른 시점에 첫 도움을 수확했다. 배준호는 전반 25분 날카로운 유효슈팅도 날렸지만, 아쉽게 득점으로 이어지지는 않았다.

축구통계매체 '풋몹'에 따르면 배준호는 이날 66분을 소화하는 동안 도움 1개 외에도 패스 성공률 86%(19/22), 기회 창출 2회, 유효슈팅 1회, 리커버리 4회, 지상볼 경합 승률 67%(2/3) 등을 기록했다. 풋몹은 배준호에게 팀 내 네번째로 높은 평점 7.8을 줬다. 스토크 지역지 '스토크 온 토렌트 라이브'는 '경기 초반 만후프에게 내주면서 시즌 첫 도움을 기록했다. 공격형 미드필더로서 공간 활용 등이 고무적이다'고 평가했다.


'역시 스토크의 왕' 배준호, 3경기만에 시즌 첫 도움...스토크, 3-…
Soccer Football - Pre-Season Friendly - Birmingham City v Nottingham Forest - St Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham, Britain - August 2, 2025 Birmingham City's Seung-Ho Paik in action with Nottingham Forest's Callum Hudson-Odoi Action Images via Reuters/John Sibley

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
스토크시티는 배준호와 만후프의 합작 골에 이어 후반 1분 디빈 무바마, 후반 24분 만후프의 멀티골을 묶어 3대0 대승을 거뒀다. 2연승을 거둔 스토크시티는 득실차에서 앞서 선두로 뛰어올랐다.

스완지시티의 엄지성과 버밍엄시티의 백승호도 나란히 팀 승리를 이끌었다. 엄지성은 같은 날 홈에서 열린 셰필드 유나이티드와의 경기에 선발로 나서 62분간 그라운드를 누볐다. 스완지시티는 후반 21분 역습 상황에서 로날드 페레이라가 골대 정면 페널티 라인에서 날린 오른발 중거리 슛이 그대로 득점에 성공하며 1대0 승리를 거뒀다.

블랙번 원정에 나선 백승호는 풀타임을 뛰며 팀의 2대1 역전승에 일조했다. 버밍엄은 후반 5분 먼저 실점했지만, 후반 45분 제이 스탠스필드의 페널티킥 동점골, 후반 추가시간 린드 다이크스의 역전골이 터지며 극적인 드라마를 썼다. 양민혁이벤치를 지킨 포츠머스는 노리치시티에 1대2로 패했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 이혼 질문에 답했다…“부부로는 따로, 부모로는 함께”

2.

이민우, 일본서 만삭의 예비신부 재회→6세 딸 얼굴+2세 성별 최초 공개(살림남)

3.

정은표, 스태프 차별 폭로 "눈빛이 깔아봐...되게 기분 나쁘다" ('가보자고')

4.

슈♥임효성, 불화·이혼설 솔직 해명…"4년 부부·11년 친구, 이제 남"

5.

조현재, '결혼 8년차' ♥아내와 각방 고백...."아내, 4년간 안방 출입無" ('가보자고')

스포츠 많이본뉴스
1.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

2.

한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구도 맞았다 [창원현장]

3.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

4.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

5.

한화 날벼락! '금지옥엽' 문동주가 쓰러졌다…강습 타구에 '오른팔' 직격 → 마운드 위 나뒹굴었다 [창원현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"야!" 하주석은 왜 발끈했나? 문동주 교체 → 벤치클리어링 감정싸움까지, 달아오른 그라운드 [창원현장]

2.

한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구도 맞았다 [창원현장]

3.

'4:0→4:4→6:4→6:6→9:6' 200분 혈투의 끝은 NC 승리…한화 5연승 저지 "연패 탈출 의지가 강했다" [창원승장]

4.

[EPL리뷰]"손흥민은 이제 과거다" '쿠두스→히샬리송 2골 합작+존슨 쐐기골' 토트넘, 개막전에서 번리 3-0 완파…프랭크 데뷔승

5.

한화 날벼락! '금지옥엽' 문동주가 쓰러졌다…강습 타구에 '오른팔' 직격 → 마운드 위 나뒹굴었다 [창원현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.