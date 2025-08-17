"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유…

스포츠조선

"아스널, 이강인과 접촉" 손흥민 떠난 EPL, 새 한국산 ★ 뜨나…맨유도 관심

기사입력 2025-08-17 09:53


[스포츠조선 박상경 기자] 아스널이 이강인(24) 영입을 위해 파리 생제르맹(PSG)와 접촉했다는 소식이 나왔다.

영국 축구전문매체 커트오프사이드는 17일(한국시각) 정통한 소식통 발언을 인용해 '나폴리와 맨체스터 유나이티드, 아스널 등이 이강인의 상황을 예의주시하고 있다. 이 중 아스널은 이강인에게 직접 접촉해 관심을 표명한 것으로 알려졌다'고 전했다. 이어 'PSG는 좋은 제안이 들어 온다면 언제나 협상에 열려 있다'며 '이강인은 PSG에서 로테이션 선수로 분류되지만, 뛰어난 기술과 다재다능함은 여러 시스템에서 가치를 발한다. 하지만 선수는 경기 출전을 최우선 과제로 꼽고 있다'고 덧붙였다. 그러면서 '아스널과 맨유는 측면 공격진에 깊이를 더하길 원하고 있다. 프리미어리그에서 성공할 자질을 갖추고 있는 이강인은 유용한 영입이 될 것이다. 두 팀이 PSG에 공식 제안을 할 지 지켜보는 것도 흥미로운 일이 될 것'이라고 내다봤다.

PSG의 이적 허용 뒤 이강인을 향한 관심은 줄곧 이어져 왔다. 맨유, 아스널, 나폴리 뿐만 아니라 뉴캐슬 유나이티드와 크리스탈팰리스, 페네르바체까지 다양한 팀과 연루됐다. 이 중 페네르바체가 임대 제의를 했으나 PSG는 거절했고, 상당한 관심을 보인 것으로 알려진 나폴리는 공식 제안과는 이어지지 않았다.


아스널은 이적시장 초반부터 이강인에게 꾸준하게 관심을 보였던 팀이다. 다만 어디까지나 '관심' 수준이었을 뿐, PSG에 공식 이적 제안을 한 것은 아니라는 점을 고려해야 한다.

이런 가운데 이강인의 가치는 더 높아졌다. 토트넘 홋스퍼와의 UEFA슈퍼컵에서 환상적인 중거리포로 추격골을 쏘아 올렸고, 승부차기 키커로 나서 침착하게 기회를 성공시키며 팀의 역전 우승에 일조했다. '좋은 제안이 오면 보내줄 수 있다'는 PSG의 입장도 이적을 단정할 수 없는 부분. PSG는 지난해 여름 이적시장에서도 잉글랜드 프리미어리그 팀으로부터 온 7000만유로(약 1138억원) 제안을 거절한 바 있다. 결국 PSG가 뜻하는 '좋은 제안'은 7000만유로 이상의 조건으로 여겨질 수밖에 없다.

아스널은 이런 PSG의 요구를 충족시킬 수 있는 몇 안되는 클럽 중 하나다. 측면 공격진에 부카요 사카, 노니 마두에케가 포진해 있으나 나머지 선수들의 부진, 부상 등으로 보강 필요성이 제기돼 왔다.

다만 앞서 빅토르 요케레스와 마두에케 영입에 상당한 자금을 투입했던 만큼, PSG가 원하는 수준으로 이강인 영입까지 시도할 지는 좀 더 지켜봐야 한다. 재정 문제에 시달리고 있는 맨유 역시 실제 영입 제안으로 이어질 가능성은 현재로선 반반. 때문에 유럽 현지에선 이강인이 PSG에 잔류할 가능성을 보다 높게 점치고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

