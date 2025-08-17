스포츠조선

"황제축구 하네?" 호날두, ACL2 원정선 못본다? 대체 계약 조항 뭐길래

기사입력 2025-08-18 06:33


"황제축구 하네?" 호날두, ACL2 원정선 못본다? 대체 계약 조항 뭐…
로이터연합뉴스

"황제축구 하네?" 호날두, ACL2 원정선 못본다? 대체 계약 조항 뭐…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 모습을 2025~2026 아시아챔피언스리그2(ACL2) 원정 경기에선 볼 수 없을 전망이다.

미국 스포츠전문매체 폭스스포츠는 17일(한국시각) 'ACL2 조추첨이 끝난 가운데 알 나스르와 한 조에 속한 팀들은 안방에서 호날두의 모습을 보지 못할 수도 있다'고 전했다. 알 나스르는 최근 실시된 아시아축구연맹(AFC)의 ACL2 조추첨식에서 알 자와라(이라크), 이스티클롤(타지키스탄), FC고아(인도)와 D조에 편성됐다. 사우디아라비아와 지척인 이라크를 제외한 나머지 두 팀과의 원정은 장거리 이동이 불가피하지만, 광활한 아시아 무대에선 흔한 일이다.

그러나 호날두에겐 예외다. 폭스스포츠는 '호날두와 알 나스르 간의 계약 조항에는 원정 경기 출전 의무가 없음이 명시돼 있다'고 전했다. 결국 호날두가 내키지 않으면 ACL2 원정에 참가하지 않아도 된다는 것이다. 호날두는 지난 시즌 에스테그랄(이란)과의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전 원정에 빠져 궁금증을 일으킨 바 있다. 계약 조건대로면 '원정 불참'은 문제가 없었던 셈이다.

호날두는 사우디에서 말 그대로 황제 대접을 받고 있다. 1억7800만파운드(약 3352억원)의 연봉에 계약금 및 사우디리그-ACLE 우승 보너스, 득점과 도움에 따른 각각의 보너스, 개인 타이틀 수상 보너스 등 각종 조건이 뒤따르고 있다. 뿐만 아니라 운전기사 3명, 가정부 4명, 요리사 2명, 정원사 3명, 경호원 4명이 지원되고, 그의 전용기 사용료도 알 나스르가 부담하기로 했다. 구단 지분 15%를 넘기는 것도 재계약 조건에 포함됐다. 이 모든 조건을 포함하면 호날두는 사우디에서 연간 9000억원 안팎의 수입을 거둘 것이란 전망이 나왔다. 호날두 측 관계자는 "알 나스르는 호날두가 사우디 리그의 얼굴이며 슈퍼스타, 스포트라이트를 끌어 들이는 인물임을 알고 있다. 그에 상응한 지불을 하는 것"이라고 주장했다.

빅리그 스타급 선수가 원정 경기에 불참하는 것은 낯선 풍경은 아니다. 팀 성적, 상대 등에 따라 컨디션 조절 등 여러 이유를 들어 원정 경기를 피하곤 한다. 그러나 선수가 원정 참가 여부를 결정하는 조건을 계약 상에 명시하는 건 드문 사례. 미국 메이저리그사커(MLS) 인터 마이애미에서 뛰는 리오넬 메시가 리그 내 나머지 선수 모두에게 적용되는 경기 전후 미디어 활동 불참 조건을 건 것도 이례적인 부분으로 여겨졌다. 사우디에서 '황제축구'를 하고 있는 호날두다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

3.

김준호♥김지민, 결혼앨범 공개..황보라 子 아장아장 화동 "삼촌 받으세요"

4.

윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"

5.

'현빈♥' 손예진, 행복했던 광복절 연휴 마무리.."좋은 밤 보내요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

3.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

4.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

5.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

3.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

4.

'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]

5.

전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.