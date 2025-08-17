[현장인터뷰]'선임 18명' 정정용 "동기부여 될 것" vs 'ACLE …

|
[김천=스포츠조선 김가을 기자]"선임들에게 동기부여가 될 것이다."
결전을 앞둔 정 감독은 "서울을 이기지 못했다. 이 타이밍에 한 번 이겼으면 좋겠다. 직전 홈 경기에서 경기력은 좋았던 것 같다. 결과적으로는 이기지 못했다. 이번에는 좋은 경기력에 결과까지 가지고 왔으면 좋겠다는 소망"이라고 했다. 김천은 올 시즌 서울을 상대로 1무1패를 기록했다.
김천은 4-4-2 전술이다. 박상혁과 이동경이 공격을 이끈다. 김승섭 이승원 맹성웅 원기종이 중원을 조율한다. 최예훈 이정택 김강산 오인표가 수비를 담당한다. 골문은 이주현이 지킨다. '적장' 김기동 서울 감독의 아들인 김준호는 벤치에서 대기한다.
최근 대형 실수를 범한 강현무가 다시 한 번 선발 기회를 잡았다. 김 감독은 "올해 몇 번 조금 중요한 시점에서 그런 모습을 보였다. 본인도 얼마나 잘하고 싶겠습니까. 마음적으로 급했던 것 같다. 본인이 이겨내야 한다고 생각한다. 위기가 왔을 때 이걸 회피하는 것보다 부딪쳐서 이겨 나갈 수 있는 마음가짐이 더 중요하다고 생각한다. 일단 믿음을 주면서 팀으로 하는 게 좋다는 생각이 든다. - 주변에선 내가 강하게 채찍을 하는지 안하는지 모른다. 나라고 매일 마음이 좋겠습니까. 실수 뒤 웃었다는 얘기가 있다. 그게 어이 없어서 그런게 아닌가 싶다. 표정 자체가 그렇다. 모르는 분들이 보면 오해의 소지가 있는 것 같다. 본인이 그런 것은 좀 바꿔야 한다"고 했다.
한편, 서울은 9월부터 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기에 나선다. 서울은 2024년 K리그1 4위 자격으로 ACLE 티켓을 따냈다. 서울이 최상위 아시아 클럽대항전에서 경쟁하는 건 2020년 아시아챔피언스리그(ACL) 이후 이번이 처음이다. 서울은 조추첨 결과 홈에서 부리람 유나이티드(태국), 멜버른 시티(호주), 산프레체 히로시마(일본), 청두 룽청(중국)과 대결한다. 원정에선 상하이 포트(중국), 비셀 고베(일본), 상하이 선화(중국), 마치다 젤비아(일본)와 격돌한다.
김 감독은 "조추첨 잘 봤다. 어느 정도는 우리가 원하는 일정은 잡힌 것 같다. 호주, 부리람 등은 좀 힘든 상황이었는데 원정은 가지 않아도 된다. 다행이다. 그때가 되면 부상자가 돌아올 것이다. 문선민 정승원 등이 돌아오면 우리에겐 도움이 될 것 같다. 일정 조정에 대해서는 아직 얘기하지 않았다. 조 편성이 나온 뒤 연휴였다. 그 부분에 대해서는 한 번 상의를 해서 얘기해보겠다"고 말했다.
김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com