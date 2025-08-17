스포츠조선

김덕배를 기억하시나요? 레전드 빈자리 지워버린 '특급 신입생' 등장..."구단 역사상 두 번째 기록 달성"

기사입력 2025-08-18 00:39


김덕배를 기억하시나요? 레전드 빈자리 지워버린 '특급 신입생' 등장...…
로이터연합뉴스

김덕배를 기억하시나요? 레전드 빈자리 지워버린 '특급 신입생' 등장...…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]한 경기 만에 레전드의 자리를 채울만한 기량을 선보인 미드필더가 있다.

영국 공영방송 BBC는 17일(한국시각) '티자니 라인더르스는 향후 몇 년간 최고의 영입이 될 수 있다'라고 라인더르스의 활약을 조명했다.

맨시티는 17일 영국 울버햄튼의 몰리뉴 스타디움에서 열린 울버햄튼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 라운드 경기에서 4대0으로 승리했다. 맨시티는 엘링 홀란의 멀티골과 함께 대승을 거뒀다.


김덕배를 기억하시나요? 레전드 빈자리 지워버린 '특급 신입생' 등장...…
로이터연합뉴스
2골을 터트린 홀란만큼이나 큰 관심을 받은 선수가 바로 라인더르스였다. 맨시티는 올여름 구단의 레전드 케빈 더브라위너를 떠나보내고 중원 보강에 돌입했다. 그 자리를 대체할 후보로 낙점된 선수가 바로 라인더르스였다. 라인더르스는 맨시티 소속으로 EPL 데뷔전을 치르며 1골1도움과 함께 키패스 1회, 드리블 성공 1회, 패스 성공률 91% 등을 기록하며 활약했고, 맨시티의 영입 이유를 증명했다.

라인더르스의 활약은 이미 전 소속팀에서도 증명된 바 있다. 네덜란드 알크마르에서 이름을 알리기 시작한 라인더르스는 지난 2023년 밀란 유니폼을 입으며 본격적으로 유럽 5대 리그에서 활약을 펼쳤다. 중원에서의 볼 운반 능력과 패스, 축구 지능과 날카로운 킥까지 미드필더로서 뛰어난 능력을 두루 갖췄다고 평가받는 라인더르스는 밀란 첫 시즌부터 중원에서 뛰어난 경기력으로 팬들의 시선을 사로잡았다. 직전 2024~2025시즌에도 라인더르스는 밀란의 에이스였다. 맨시티 이적 후에도 변함없는 활약으로 기량을 선보였다.


김덕배를 기억하시나요? 레전드 빈자리 지워버린 '특급 신입생' 등장...…
로이터연합뉴스
BBC는 '케빈 더브라위너를 기억하시나요? 이 선수는 여름에 맨시티를 떠났고, 그의 헌신은 결코 잊혀지지 않을 것이다. 하지만 맨시티 팬들은 이제 라인더르스라는 새로운 영웅을 존경하게 됐다'라며 라인더르스의 등장을 전했다.

이어 '라인더르스는 세르히오 아게로 이후 구단 역사상 두 번째로 EPL 데뷔전에 골과 도움을 기록한 선수다. 라인더르스가 아게로의 절반이라도 성공한다면 최고의 영입작이 될 것이다'고 덧붙였다.

펩 과르디올라 감독 또한 "정말 훌륭하다. 멋진 선수이고, 데뷔전부터 좋은 인상을 남겼다. 빠른 스피드 덕분에 수비형 미드필더로서도 큰 도움을 줄 수 있다. 때때로 수비수가 만들어낼 수 있는 공간과 포켓 안으로 달려들 수도 있다. 우린 그가 향후 몇 년 동안 맨시티의 핵심 선수가 될 거라는 걸 알고 있다"고 칭찬했다. 맨시티의 새로운 미드필더 에이스가 등장을 예고했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭, ♥정영림 허리 통증이 임신으로..“신랑이 더 잘 알아”

2.

[종합] 안선영 "부부 합 안 맞아 따로 살아" 솔직 고백…이혼 질문엔 "괴롭힘" 발끈

3.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

4.

'美이민설' 공효진, ♥케빈오와 신혼 한풀이..뉴욕 축제 즐기고 정호연까지 조우[SCin스타]

5.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

스포츠 많이본뉴스
1.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

2.

'차원이 달랐다' 손흥민, MLS 레전드 위한 서막...두 경기만에 공격포인트 '신고'

3.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

4.

토트넘 초대박! 히샬리송 부활→48시간 내 에제 영입…'이별' 손흥민+'부상' 매디슨 '공백' 걱정없어, EPL '다크호스' 급부상

5.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

스포츠 많이본뉴스
1.

'첫 도움' 손흥민에 흠뻑 빠진 체룬돌로 감독 "손흥민과 같은 선수는 세계에도 몇명 없어"

2.

'차원이 달랐다' 손흥민, MLS 레전드 위한 서막...두 경기만에 공격포인트 '신고'

3.

中 황당 분석! 손흥민, 중국슈퍼리그 제안 무자비하게 거절→MLS 택한 이유 "나이 들어서"

4.

토트넘 초대박! 히샬리송 부활→48시간 내 에제 영입…'이별' 손흥민+'부상' 매디슨 '공백' 걱정없어, EPL '다크호스' 급부상

5.

네일 상대가 제환유? KIA, 선발 매치업 압도해도 불안 → '후반기 9위' 불펜 시한폭탄

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.