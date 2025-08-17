스포츠조선

[현장인터뷰]'1260일 만의 서울 격파' 정정용 감독 "완벽한 경기력과 결과"

기사입력 2025-08-18 00:47


사진제공=한국프로축구연맹

[김천=스포츠조선 김가을 기자]"완벽한 경기력과 결과를 만든 것 같다."

정정용 김천 상무 감독의 말이다.

김천 상무는 17일 김천종합운동장에서 열린 FC서울과의 '하나은행 K리그1 2025' 홈경기에서 6대2로 승리했다. 김천(12승7무7패)은 5경기 무패를 달렸다. 무엇보다 김천은 무려 10번의 대결 끝에 서울전 승리를 챙겼다. 1260일 만의 일이다.

경기 뒤 정 감독은 "완벽한 경기력과 결과를 만든 것 같다. 감사하다. 팬들 끝까지 응원해주셨다. 하나가 돼 좋은 시간, 좋은 결과를 얻을 수 있도록 응원해주셔서 감사하다. 가변석이 생겼다. 집중력이 더 좋아진 것 같다. 앞으로도 그런 부분, 이왕이면 더 해서 집중할 수 있었으면 좋겠다"며 "공격 전개에 대해서 우리가 원하는 방향이 있었다. 압박 타이밍 등 조직적이었다. 초반에 잘 만들어진 덕분에 좋은 결과를 낸 것 같다. 우리가 가지고 가야 하는 부분인 것 같다. 경기 롤모델을 가지고 앞으로 계속 하면 될 것 같다"고 말했다.

김천은 경기 한때 2-0으로 앞섰다. 하지만 순식간에 두 골을 내주며 2-2 동점을 허용했다. 위기의 순간 추가 득점하며 리드를 되찾았다. 안정을 찾은 김천은 후반 세 골을 몰아 넣으며 완승을 거뒀다.

정 감독은 "뒤집힐 수도 있는 부분이었다. 우리가 (서울을) 이기지 못한 지 3년 넘었다. 그걸 뒤집는 것이 어렵다. 선수들이 충분히 경기 운영에 있어서 위닝멘털리티가 좋았던 것 같다. 그 고비를 넘겨서 자신감을 갖고 좋은 결과, 마무리까지 있었던 것 같다. 나 뿐만 아니라 모든 코칭스태프, 선수가 이기고 싶은 마음이 있었다. 서울전이 중요한 것을 알았다"고 했다.

그는 "상대는 신장이 높다. 우리는 크지 않다. 논스톱으로 날아가면 쉽지 않을 것으로 생각했다. 거쳐서 할 수 있는 부분을 준비한 것은 맞다. 타이밍이 적절했다. 3-2로 넘어가는 세트피스 골이 가장 중요한 골이었던 것 같다"고 덧붙였다.

김천은 23일 홈에서 수원FC와 대결한다.

김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

