[현장인터뷰]'1260일 만의 서울 격파' 정정용 감독 "완벽한 경기력과…

[김천=스포츠조선 김가을 기자]"완벽한 경기력과 결과를 만든 것 같다."
경기 뒤 정 감독은 "완벽한 경기력과 결과를 만든 것 같다. 감사하다. 팬들 끝까지 응원해주셨다. 하나가 돼 좋은 시간, 좋은 결과를 얻을 수 있도록 응원해주셔서 감사하다. 가변석이 생겼다. 집중력이 더 좋아진 것 같다. 앞으로도 그런 부분, 이왕이면 더 해서 집중할 수 있었으면 좋겠다"며 "공격 전개에 대해서 우리가 원하는 방향이 있었다. 압박 타이밍 등 조직적이었다. 초반에 잘 만들어진 덕분에 좋은 결과를 낸 것 같다. 우리가 가지고 가야 하는 부분인 것 같다. 경기 롤모델을 가지고 앞으로 계속 하면 될 것 같다"고 말했다.
김천은 경기 한때 2-0으로 앞섰다. 하지만 순식간에 두 골을 내주며 2-2 동점을 허용했다. 위기의 순간 추가 득점하며 리드를 되찾았다. 안정을 찾은 김천은 후반 세 골을 몰아 넣으며 완승을 거뒀다.
그는 "상대는 신장이 높다. 우리는 크지 않다. 논스톱으로 날아가면 쉽지 않을 것으로 생각했다. 거쳐서 할 수 있는 부분을 준비한 것은 맞다. 타이밍이 적절했다. 3-2로 넘어가는 세트피스 골이 가장 중요한 골이었던 것 같다"고 덧붙였다.
김천은 23일 홈에서 수원FC와 대결한다.
김천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com