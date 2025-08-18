스포츠조선

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…팰리스 감독 "다시 뛸 것", 깁스-화이트 '악몽' 재연

기사입력 2025-08-18 11:27


"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
로마노 SNS

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
로이터 연합뉴스

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]전망이 빗나갔다. 에베레치 에제(27·크리스털 팰리스)의 토트넘 이적이 오리무중이다.

'HERE WE GO(히어 위 고)'의 대명사인 유럽이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 16일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '팰리스는 에제가 토트넘으로 이적하기를 원한다고 확인했다. 에제는 팰리스의 경영진과 스태프의 자신의 입장을 분명히 했다'며 '그는 내일 팰리스의 스쿼드에서 제외될 수 있다'고 밝혔다.

팰리스는 17일 첼시와 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 1라운드를 치렀다. 영국의 '더선'도 에제의 결장을 예상했다. 'BBC'는 '토트넘은 팰리스의 잉글랜드 국가대표 에제 영입에 진전을 보이고 있으며, 향후 48시간 내에 협상의 윤곽이 드러날 것으로 보인다'고 보도했다.

에제가 첼시전에 결장하면 사실상 토트넘 이적이 '확정'이었다. 그러나 현실은 달랐다. 그는 선발 출전해 84분을 소화했고, 팰리스는 첼시와 득점없이 비겼다. '더선'은 '토트넘이 팰리스와의 협상에서 합의에 이르지 못했다'고 설명했다.

에제는 팰리스와 계약기간이 2년 남았다. 'BBC'는 '에제의 계약에는 만료된 '바이아웃' 조항이 있는데, 그 가치는 초기 6000만파운드(1130억원), 추가로 옵션 800만파운드(약 180억원)가 책정됐었다. 토트넘은 총 '바이아웃' 금액보다 약간 낮은 이적료를 제안하고 협상 중인 것으로 알려졌다'고 설명했다. '더선'에 따르면 토트넘이 제시한 에제의 이적료는 5500만파운드(약 1030억원)다.


"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
신화 연합뉴스

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
AP 연합뉴스
아직 꺼진 불이 아니다. 에제도 이적을 원하고 있다. 올리버 글라스너 팰리스 감독의 바람은 또 달랐다.

그는 첼시전 후 "에제와 마크 게히에 대한 루머가 많지만, 그들은 그룹과 100% 함께하고 있고, 이를 증명했다"며 "에제는 내일 팰리스 훈련장에 나올 것이다. 화요일은 휴식일이고, 수요일에는 훈련하고 프레드릭스타전에 다시 뛸 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다. 팰리스는 22일 유로파 컨퍼런스리그 플레이오프 라운드에서 노르웨이의 프레드릭스타와 맞붙는다.

글라스너는 "모두가 (커뮤니티실드에서) 리버풀을 상대로 한 경기를 보았고, 오늘도 그들은 이 팀과 100% 함께했다. 그들이 100% 헌신한다면, 그들은 계속 경기에 나설 것"이라고 강조했다. 게히의 경우 리버풀과 이적 협상이 진행되고 있다.


에제는 지난 시즌 맨시티와의 FA컵 결승전(1대0 승)에서 결승골을 터트리며 1905년 창단 이후 120년 만의 첫 우승컵을 선물했다. 10일에는 승부차기 끝에 리버풀을 꺾고 커뮤니티실드 우승컵을 들어올렸다.


"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
매디슨 SNS

"설마 또" 에제가 왜 선발 출전해→토트넘 충격, 영입 불발 '노심초사'…
AFP 연합뉴스
토트넘은 오른무릎 전방십자인대(ACL) 수술로 사실상 '시즌 아웃' 판정을 받은 제임스 매디슨의 대체 자원으로 에제 영입을 노리고 있다. 잉글랜드 국가대표인 에제는 2020년 8월 QPR(퀸즈 파크 레인저스)에서 팰리스로 이적한 이후 매 시즌 주가가 상승했다.

그는 지난 시즌 커리어하이를 찍었다. 모든 대회에서 43경기에 출전해 14골을 터트렸다. 에제는 중앙은 물론 측면에도 설 수 있어 손흥민의 공백도 메울 수 있을 것으로 기대를 받고 있다.

토트넘은 이번 여름이적시장에서 한 차례 뼈아픈 경험이 있다. 모건 깁스-화이트의 영입을 노렸지만 실패했다. 노팅엄 포레스트는 이적 협상을 허가를 한 적이 없다고 반발하며 없던 일이 됐다.

에제 영입마저 실패할 경우 더 험악한 난관에 부딪힐 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

혜리, '블랙 비키니'로 뽐낸 군살 제로 몸매…팬들 '좋아요' 폭주

2.

"이 만남 실화?"…빌 게이츠, 유재석X조세호 만난다..'유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 확정[공식]

3.

김종민, 무례했던 전현무 폭로..."5분 내내 얼굴에 버짐 피었다고" ('사당귀')

4.

'55세' 심현섭♥정영림, 3개월만 임신했나..."딸이든 아들이든 고마워" ('조선의 사랑꾼')

5.

"저 장가갑니다!" 49세 김종국 직접 결혼 발표 '데뷔 30주년 겹경사' [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

스포츠 많이본뉴스
1.

'LG가 통곡의 벽인가' 잘 나가다 또 막힌다, 3년째 열세 언제 깨나

2.

최강희 내쫓더니, 자국 지도자까지 뒤통수…中 황당한 자화자찬 "산둥 여전히 매력적인 팀"

3.

손흥민도, 메시도, 뮐러도 '아메리칸 드림' 택했다…MLS의 영업 비밀, 돈만 앞세우지 않는다는데

4.

이 무슨 운명의 장난이냐...'데이비슨 저주, 8연패 압박' 롯데 새 외인, 하필 상대가 이 선수라니...

5.

"단 한경기면 충분해!" '첫 도움' 손흥민 향한 MLS의 극찬...LAFC 감독도 "세계에 몇 없는 선수" 화답

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.