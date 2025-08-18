'2억 파운드 투자하면 뭐 하나!' 英 BBC도 한숨 폭발, 맨유 '골키…

스포츠조선

'2억 파운드 투자하면 뭐 하나!' 英 BBC도 한숨 폭발, 맨유 '골키퍼 승부수' 놀라운 역효과 "문제 생겼다"

기사입력 2025-08-18 21:27


사진=REUTERS 연합뉴스

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]맨유의 머리가 복잡하다. 알타이 바이은드르(맨유) '카드'도 통하지 않았다.

맨유는 18일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 아스널과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 0대1로 패했다.

맨유는 새 시즌 명예회복에 도전한다. 맨유는 2024~2025시즌 EPL 20개 팀 중 15위에 머물렀다. 11승9무18패(승점 42)를 기록했다. 44골을 넣었지만, 54실점했다. 맨유는 EPL 출범 뒤 한 시즌 최저 승점 및 최다 패 등 불명예 기록을 남겼다. 잉글랜드축구협회(FA)컵, 카라바오컵에서도 고개를 숙였다. 유로파리그(UEL)에선 결승전까지 올랐지만, 마지막 문턱을 넘지 못했다. 토트넘에 패하며 준우승했다. 시즌을 '무관'으로 마쳤다. 맨유는 새 시즌을 앞두고 선수단 개편에 집중하고 있다. 최근 마테우스 쿠냐, 디에고 레온, 브라이언 음뵈모, 벤자민 세스코 등을 영입했다.

기대감이 높았다. 하지만 첫 경기에서 패배를 떠안았다. 영국 언론 BBC는 '맨유의 골키퍼 문제는 여전하다. 루벤 아모림 맨유 감독은 첫 경기에서 골키퍼 포지션에 깜짝 변화를 줬다. 하지만 놀라운 역효과를 냈다. 그는 안드레 오나나 대신 알타이 바이은드르를 투입했다. 하지만 바이은드르는 초반에 실수를 범하며 실점했다. 오나나는 여름 이적 시장에서 많은 논란의 대상이 됐다'고 했다.


사진=AFP 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스
오나나는 2023년 여름 이적 시장을 통해 맨유의 유니폼을 입었다. 맨유는 오나나 영입을 위해 4700만 파운드를 투자했다. 맨유에 합류한 오나나는 천당과 지옥을 오갔다. '호러쇼'로 팬들의 비판을 받기도 했다. 그를 둘러싼 미래에 물음표가 붙었다. 실제로 현지 언론을 통해 맨유가 닉 포프(뉴캐슬), 잔루이지 돈나룸마(파리생제르맹) 등을 눈여겨 보고 있다는 얘기가 나왔다.

BBC는 '맨유는 공격 개선이 가장 필요하다고 생각했다. 올 여름 포워드 영입에만 2억 파운드를 집중 투자했다. 맨유는 쿠냐, 음뵈모 등을 투입해 훨씬 더 위협적인 모습을 보였다. 공격진의 노력에도 바이은드르의 실수로 개막전 패배 뒤 골키퍼 문제가 관심 받는 것은 불가피해졌다'고 했다.

이 매체에 따르면 과거 EPL에서 뛰었던 클린튼 모리슨은 "맨유에 문제가 생겼다. 골키퍼 영입설이 돌고 있다. 내가 맨유 관계자라면 최고 수준의 골키퍼를 영입할 것이다. 오나나는 지난 시즌 큰 실수를 했다. 골키퍼는 최후의 수비 라인이다. 그런 실수를 할 여유가 없다"고 꼬집었다.

한편, 영국 언론 익스프레스는 바이은드르에게 평점 4점을 주는 데 그쳤다. 이 매체는 '바이은드르는 감독의 믿음을 정당화하지 못했다. 그는 너무 약했다. 확신도 부족했다. 맨유가 새로운 1번 골키퍼를 영입해야 할 이유를 다시 한 번 강조했다'고 혹평했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

