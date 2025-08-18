스포츠조선

448일만에 돌아온 '부활 아이콘' 조규성, "내가 슛을 안 쏜 이유? 아직 몸이 무거워"…되찾은 미소

기사입력 2025-08-18 20:30


출처=미트윌란 SNS 캡쳐

출처=미트윌란 SNS 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]무려 448일만에 성공적으로 그라운드 복귀전을 치른 국대 스트라이커 조규성(미트윌란)이 아직 정상 컨디션이 아니라는 사실을 고백했다.

조규성은 17일(한국시각) 덴마크 바일레 스타디움에서 열린 바일레와의 2025~2026 덴마크 수페르리가 5라운드 원정경기에서 후반 추가시간 아담 북사와 교체돼 그라운드를 밟았다.

지난해 5월27일 실케보르와의 2023~2024시즌 리그 최종전을 소화한 이후 약 448일만의 복귀전이다. 조규성은 2024년 5월 평소 불편했던 무릎 부위를 수술한 뒤 합병증이 발생해 1년 넘게 재활에 힘썼다.

2024~2025시즌을 통째로 날린 조규성은 지난 프리시즌을 통해 팀에 복귀해 15일 트레드릭스타드와의 유럽유로파리그 예선 경기에 처음으로 엔트리에 이름을 올렸고, 이날 드디어 복귀전을 소화했다.


출처=미트윌란 SNS 캡쳐

출처=미트윌란 SNS 캡쳐
임팩트는 강했다. 팀이 후반 31분 프랑쿨리노 주의 선제골에 힘입어 1-0으로 앞선 타이밍에 교체투입된 조규성은 후반 추가시간 7분 역습 상황에서 마크맨의 거센 방어를 뿌리친 후 페널티 박스 안으로 달려가는 아랄 심시르에게 패스를 넣었다. 아랄의 크로스를 오소리오가 가볍게 차넣으며 팀은 2대0으로 승리했다.

미트윌란 구단은 경기 후 라커룸에서 조규성과 짧게 나눈 대화를 공식 SNS에 공개했다. 주제는 '왜 그 상황에서 슛을 쏘지 않았는가'였다. 조규성은 이에 대해 "알다시피 지금 내 몸이 좀 무겁다(Heavy)"라며 장기 부상으로 인해 실전 감각이 떨어진 상황임을 알렸다.

조규성은 이어 "(그 순간)아랄의 목소리를 들었다. 아랄이 '초!(Cho!) 초!(Cho!) 초!(Cho!) 초!(Cho!) 초!(Cho!)라고 외치는 것 같았다"라고 말하며 배시시 웃었다. 팀의 승리와 함께 조규성은 미소를 되찾은 모습.

페드로 브라보 등 동료들은 "형제여, 잘 돌아왔어"라고 복귀를 축하했다.


출처=미트윌란 SNS 캡쳐

앞서 조규성은 대한축구협회(KFA)와 인터뷰에서 살면서 가장 힘들었던 순간을 돌아봤다. 그는 16일 KFA 유튜브를 통해 공개된 영상에서 "부상이 처음 발생한 건 아시안컵을 앞둔 2023년 12월이었다. '매니스커스'라고 절제 수술을 해야 하는 상황이었는데, 부상을 안고 6개월을 뛰고 나서 수술을 하기로 구단과 결정을 했다. 시즌 후에 절제 수술을 받았다"라고 회상했다.

이어 "한국에서 수술을 하고, 재활을 하기 위해 이탈리아에 갔다. 그런데 (재활 과정에서)감염이 됐다. 무릎이 부었다. (무릎에 찬)물을 세 번이나 뺐다. 이건 확인해봐야겠다 싶어 검진을 받았다. 주사기로 물을 빼다가 감염이 됐는지, 뭔지, 모르겠지만, (감염 박테리아를 없애는)수술을 또 받았다"며 "수술을 하고 한 달간 병원에 누워있는데 몸무게가 12kg이 빠졌다. 하루에 3~4번씩 진통제를 맞았고, 밤에 계속 깼다. 그때가 살면서 제일 힘든 시기였다"라고 말했다.

주황색 스포츠머리로 변신한 조규성은 2026년 북중미월드컵 본선을 약 10개월 남겨두고 돌아왔다. 조규성은 "(소속 클럽에서)경기를 뛰며 좋은 모습을 보인 다음 대표팀에 가서 좋은 모습을 보여드리는게 지금으로선 가장 큰 바람"이라고 대표팀 복귀를 목표로 사력을 다할 것이라고 말했다. 조규성은 22일 쿠프스와의 유로파리그 플레이오프 1차전 홈경기에서 복귀골을 노릴 전망이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

