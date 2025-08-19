스포츠조선

"이제 벌어볼까?" 시동 걸린 미국 '손흥민 마케팅'…MLS 데뷔전 공 회수, 왜?

기사입력 2025-08-19 10:11


AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

[스포츠조선 박상경 기자] 손흥민(33·LA FC)이 지난 10일(이하 한국시각) 시카고 파이어전에서 찬 공이 스포츠카드 업체의 손에 넘어갔다.

미국 메이저리그사커(MLS)를 비롯해 메이저리그베이스볼(MLB), 미국 프로농구(NBA), 포뮬러1 등 스포츠카드를 제작 중인 탑스는 19일 '손흥민이 시카고전에서 찬 MLS 공인구를 활용한 독점 기념 카드 저작권을 확보했으며, 이를 통해 각 디자인 별로 단 1장 씩 한정판 카드를 제작할 계획'이라고 밝혔다.

미국 스포츠 카드 시장은 200년 가까운 역사를 자랑한다. 발매 시기와 종류, 사진, 카드 상태 등에 따라 가격은 천차만별이다. 희귀한 한정판 카드의 경우 최대 수억원을 호가하기도 한다. 피츠버그 파이리츠에서 선수, 감독으로 뛰며 미국 야구 명예의 전당 최초 헌액자로 선정된 호너스 와그너의 카드가 39억원에 낙찰돼 화제를 모으기도 했다. 21세기 들어 스포츠 영역을 넘어 인물, 영화, 만화 등 다양한 주제로 카드가 제작되고 있으며, 국내에도 상당한 팬덤을 갖추고 있다.


◇사진출처=탑스 SNS

◇사진출처=LA FC 홈페이지
LA FC와 MLS 모두 '손흥민 띄우기'에 열을 올리고 있다. LA FC는 지역 정치인까지 초대한 성대한 입단식을 열었다. 입단과 동시에 손흥민의 이름과 백넘버 7번이 새겨진 유니폼도 구단 공식 매장에 깔아놓았다. 구단 홈페이지에는 손흥민의 모습을 전면에 세우고 시즌 티켓을 판매하고 있다. MLS 사무국은 손흥민이 출전한 시카고전에 이어 뉴잉글랜드 레볼루션전에서 개인 활약상을 담은 영상을 내거는 등 스타 대접을 확실히 하고 있다. 미국 현지 매체들 역시 손흥민의 활약상을 비중 있게 다루며 분위기에 동참하고 있다.

손흥민의 이적료는 1950만파운드(약 365억원), 연봉은 1200만달러(약 166억원)다. LA FC 뿐만 아니라 MLS 사무국에서도 '특별 추가 급여 예산'으로 손흥민의 연봉을 지원한다. 손흥민의 계약 기간은 2년에 두 번의 연장 옵션(1년, 6개월) 발동 시 최대 3년 6개월이다. LA FC와 MLS 사무국은 이 기간 내 최대 500억원 이상의 투자금을 회수하는 걸 넘어 수익을 내야 하는 상황이다. 전방위적으로 손흥민 마케팅에 나서는 이유는 이 때문이다. 영국 기브미스포트는 '토트넘은 손흥민으로 연간 최소 4000만파운드(약 749억원)의 수익을 올렸다'고 전했다. 이 규모가 그대로 이어진다면 LA FC와 MLS 사무국은 1년 만에 투자 금액 회수를 넘어 수익을 만들 전망이다.

이미 '대박'이 펼쳐지고 있다. 손흥민 유니폼은 발매 열흘이 채 지나지 않았음에도 품절 상태다. 그가 출전한 시카고, 뉴잉글랜드전 모두 원정으로 치러졌음에도 수많은 한국 교민들이 경기장을 찾아 '손흥민 파워'를 실감케 했다. 오는 31일 LA FC의 홈구장인 BMO스타디움에서 펼쳐질 샌디에이고FC전에서는 손흥민의 티켓 파워가 절정에 달할 것으로 보인다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com


