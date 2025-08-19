스포츠조선

[코리아컵 프리뷰]강원 '5개월 무패' 전북 또 울릴까…광주 상대 '업셋' 도전하는 부천, 결과는

최종수정 2025-08-20 06:06

[코리아컵 프리뷰]강원 '5개월 무패' 전북 또 울릴까…광주 상대 '업셋…
◇사진제공=한국프로축구연맹

[코리아컵 프리뷰]강원 '5개월 무패' 전북 또 울릴까…광주 상대 '업셋…
◇사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 박상경 기자] 강원FC가 전북 현대에 또 한 번의 패배를 안길 수 있을까.

20일 전주월드컵경기장에서 펼쳐질 2025 하나은행 코리아컵 4강 1차전에서 전북을 상대할 강원의 노림수에 관심이 쏠린다. 지난 3월 16일 포항 스틸러스전부터 코리아컵 포함 25경기 연속 무패(20승5무)를 기록 중인 전북의 파상공세를 넘어 27일 4강 2차전 홈 승리를 통해 결승으로 향하기 위해선 이번 원정에서 최소 무승부 이상의 결과를 이끌어 내야 한다.

강원은 올 시즌 K리그1에서 전북과 3번 만났다. 상대전적은 1승2패로 열세. 최근 5경기 연속 무승(4무1패)으로 경기력도 썩 좋지 않다. 이럼에도 실낱같은 이변을 기대할 수 있는 건 올 시즌 상대 전적에 자리 잡은 '1승' 때문이다. 강원은 지난 3월 9일 전북에 1대0으로 이겼다. 이 패배는 올 시즌 전북이 K리그1에서 쓴 2패 중 하나다.

강원은 최근 김천 상무, 제주 SK를 상대로 잇달아 무실점 무승부를 거뒀다. 무승 탈출을 위한 승리를 얻진 못했으나, 흔들리던 수비라인이 서서히 안정을 찾아가는 모양새. 로테이션이 유력하나 파상공세에 초점을 맞출 전북을 상대로 역습 위주의 승부수를 던질 것으로 전망된다.

K리그1 선두인 전북은 이번 대회를 통해 2020년 이후 5년 만의 더블(K리그1-코리아컵 동시 제패)을 노리고 있다. 더불어 포항 스틸러스가 갖고 있는 코리아컵 통산 최다 우승 기록(6회)과 어깨를 나란히 하고자 한다. 다만 앞선 코리아컵에서 K리그2 소속인 안산 그리너스를 상대로 연장 혈투 끝에 간신히 승리했고, 대전 하나시티즌(3대2), FC서울(1대0)과의 승부에서도 접전을 펼쳤던 만큼, 선수비 후역습으로 나설 강원을 얼마나 빠른 시간 내에 공략할 지가 승리 관건이 될 것으로 보인다.

K리그2 팀 중 유일하게 4강에 오른 부천FC는 같은날 광주월드컵경기장에서 광주FC를 상대로 사상 첫 결승행의 역사에 도전한다. 제주 SK, 김천 상무를 잇달아 잡으며 2016년 이후 9년 만에 코리아컵 4강에 오른 부천이 또 한 번의 '업셋'을 이룰 수 있을 지 관심이 집중되고 있다. 지난해 대회 준결승에서 울산 HD에 덜미를 잡혀 눈물을 흘렸던 광주FC는 안방에서 갖는 1차전을 통해 결승행 기반을 다진다는 각오다.

코리아컵 4강 2차전은 오는 27일 강릉(강원-전북), 부천(부천-광주)에서 각각 열린다. 1, 2차전 총 전적에서 앞선 팀이 오는 12월 6일 서울월드컵경기장에서 단판 승부로 결승전을 치른다.


[코리아컵 프리뷰]강원 '5개월 무패' 전북 또 울릴까…광주 상대 '업셋…
◇사진제공=한국프로축구연맹

박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'58명 신청' 2025~2026 KOVO 여자 신인 드래프트 실시

3.

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

4.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

5.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'58명 신청' 2025~2026 KOVO 여자 신인 드래프트 실시

3.

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

4.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

5.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.