"메시와 SON은 동급" 美 매체의 충격전망 "메시 미래의 MVP 경쟁자…

[스포츠조선 류동혁 기자] 손흥민(33·LAFC)의 위상은 끝이 없다. 이제 리오넬 메시과 동등한 위치다.
세게축구 역사상 최고의 선수로 평가받는 메시는 현 시점 MLS(메이저리그 사커)에서 최고의 선수다. 누구도 부인할 수 없는 사실이다.
그런데, 메시를 조명하는 기사에서 손흥민의 이름이 등장했다.
또 '손흥민의 등장으로 LA FC는 강력한 모습을 보이고 있다. 그라운드 밖에서도 혁신적 영향을 미쳤다. LA는 약 30만명의 주민이 거주하는 가장 큰 한인 커뮤니티의 본거지이고 손흥민을 보려는 팬으로 티켓 가격이 급등했다'고 했다.
마케팅 열풍은 이미 메시를 넘어섰다고 분석한다.
LAFC 부회장 존 태링턴에 따르면 손흥민의 유니폼은 세계에서 가장 많이 팔리는 스포츠 유니폼이 됐다. 등번호 7번의 손흥민 유니폼은 메시, 르브론 제임스, 스테판 커리와 같은 글로벌 아이콘보다 많이 팔렸다.
존 태링턴 부회장은 토크스포츠와의 인터뷰에서 '손흥민의 저지는 현재 전 세계 모든 스포츠 중 가장 많이 팔린 상품'이라고 했다.
지난해 메시의 인터 마이애미 합류 이후 첫 달 만에 50만장의 유니폼이 팔렸다. 손흥민은 LA에서 첫 달에 거의 150만벌의 유니폼을 판매할 것으로 예상된다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com