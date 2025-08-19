'2-4 충격패' 울산, 말컹→루빅손 '파이널B' 사생결단…'2-6 충격…

스포츠조선

'2-4 충격패' 울산, 말컹→루빅손 '파이널B' 사생결단…'2-6 충격패' 서울, 벼랑 끝 '안티콜'→끝장 대결 예고

기사입력 2025-08-20 05:50


[스포츠조선 김성원 기자]"사생결단의 각오다. 반드시 승리가 필요하다." 벼랑 끝인 울산 HD의 출사표다.

수원FC에 충격패를 당한 울산이 24일 오후 7시 서울월드컵경기장에서 FC서울과 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드를 치른다. 지난 시즌 3년 연속 K리그1을 제패한 울산의 현재 위치는 파이널B인 7위(승점 34)다.

더 이상 물러설 곳이 없다. 울산은 서울(승점 37·5위)을 상대로 승리하고, 광주FC(승점 35·6위) 결과에 따라 최대 5위까지 넘볼 수 있다. 반면 패할 경우 사정권인 강원FC(승점 32·8위), 수원FC(승점 31·9위)에도 덜미를 잡힐 수 있다.

울산은 신태용 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다. 팀 재정비와 함께 새로운 스타일을 접목시켜 반등을 준비하고 있지만 여전히 갈 길이 멀다. 신 감독은 9일 제주 SK와의 첫 경기에서 1대0으로 승리했지만, 16일 수원FC에는 2대4로 완패했다.


말컹과 루빅손에게 기대를 걸고 있다. '괴물 공격수' 말컹(6경기 3골)은 수원FC전에서 득점포를 재가동했다. 여름 이적시장에서 울산 유니폼을 입은 말컹은 지난달 27일 강원 원정에서 멀티골로 울산 데뷔골이자 2472일 만에 K리그 복귀골을 신고했다. 이후 2경기에서 맹활약했으나 득점 운이 따르지 않았다. 그는 수원FC를 맞아 매서운 중거리 슈팅으로 골망을 흔들며 포효했다. 기세를 몰아 서울의 골망도 흔들겠다는 목표다.

루빅손은 신 감독이 지휘봉을 잡은 후 가장 눈에 띄는 선수다. 그는 제주전 천금 결승골과 수원FC전에서 후반 추가시간 오른발 중거리 슈팅으로 만회골을 터트렸다. 서울전에서 3경기 연속골에 도전한다.

신 감독은 "하루아침에 내가 원하는 축구가 만들어질 수 없다. 급할수록 돌아가야 한다는 말이 있다"면서도 "충분히 3위권 안에 들 수 있다. 꼭 해낼 테니 기다려줬으면 좋겠다"고 밝혔다.


서울도 지난 라운드에서 충격패의 희생양이었다. 김천 상무에 2대6으로 무너졌다. 올 시즌 리그 최다 실점의 불명예다. 팬들도 폭발했다. "정신차려 서울!", "김기동 나가!", '안티콜'이 쏟아졌다.


김기동 서울 감독은 "선수도 그렇고 감독도 시즌을 치르고 나가다보면 위기는 있다고 생각한다. 이겨내야 한다고 생각한다. 이겨내고 좋은 모습을 보일 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

울산은 통산 전적에서 서울에 70승60무52패, 최근 10경기 전적에서도 4승5무1패로 우위를 점하고 있다. 그러나 이번 시즌 두 차례 대결에선 1무1패로 열세다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

