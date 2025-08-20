사실상 '오피셜' BBC급 확인 완료! '코리안가이' 황희찬 초대박, 손…

|
[스포츠조선 이현석 기자]'코리안가이' 황희찬의 이적 가능성이 등장했다.
하지만 2024~2025시즌은 부상과 부진이 겹치며 입지를 잃었다. 새롭게 부임한 빅토르 페레이라 감독 체제에서 황희찬은 기회를 붙잡지 못했다. 영국 언론에서는 '논란의 여지 없이 황희찬은 올 시즌 울버햄튼 최악의 선수 중 한 명이다. 지난 시즌과 같은 위협적인 모습은 전혀 보이지 않았다'라는 평가까지 등장할 정도였다.
팰리스가 황희찬을 원하는 이유는 최근 이적과 부상으로 생긴 공격진 이탈 여파다. 토트넘이 최근 손흥민과 제임스 매디슨의 공백을 채우기 위해 에베레치 에제 영입에 나섰고, 토트넘은 에제 영입에 거의 임박한 것으로 알려졌다. 공격형 미드필더와 좌측 윙어 자리를 소화하는 에제의 빈자리를 채우기 위해서는 황희찬과 같은 리그 내 자원 영입이 중요할 수밖에 없다. 황희찬으로서는 손흥민 이적으로 다시금 EPL 무대에서 기회를 받을 임대 이적이 성사될 수 있을 가능성이 커졌다.
한편 팰리스는 황희찬 외에도 다른 공격 자원인 빌랄 엘카누스, 크리스토스 촐리스 영입 등을 나서고 있기에 황희찬과 협상이 중요할 것으로 보인다. 더욱이 황희찬으로서는 올 시즌 유로파 콘퍼런스리그에도 출전하는 팰리스에 합류한다면 더 많은 출전 기회도 기대할 수 있을 전망이다.
