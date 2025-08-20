'레전드' 손흥민도 받지 못했다, 케인에게만 허락됐던 영역...토트넘 '…

|
[스포츠조선 이현석 기자]손흥민은 받지 못했지만, 새로운 주장 크리스티안 로메로는 토트넘에 역대급 대우를 받게 됐다.
주장 선임과 함께 재계약 체결에도 성공했다. 로메로와 토트넘이 체결한 계약은 2029년까지다. 더욱 놀라운 것은 토트넘의 파격 조건이다. 새 주장이자, 토트넘 핵심으로 자리 잡은 로메로에게 손흥민조차 받지 못한 대우를 건넸다. 영국의 스퍼스웹은 '소식에 따르면 로메로의 새로운 주급은 20만 파운드다. 로메로는 토트넘 선수단에서 가장 높은 급여를 받는 선수가 됐다'고 밝혔다.
텔레그래프는 '로메로는 이전 계약이 2027년에 만료될 예정이었다. 이번 계약 직전까지 내년 여름 판매해야 할 위험이 있었다'며 '하지만 토트넘은 그의 미래를 보장하기 위해 과감한 움직임을 보였다. 이는 손흥민이 2021년 재계약을 체결한 이후 가장 중요한 계약이었다'고 평가했다. 손흥민을 넘어서는 대우를 받은 새 주장의 활약이 더욱 중요해지는 이번 시즌이다.
