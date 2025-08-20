"나를 무너뜨리지 못할 것" 손흥민이 '꿈'인 20살 텔, PK 실축→인…

스포츠조선

"나를 무너뜨리지 못할 것" 손흥민이 '꿈'인 20살 텔, PK 실축→인종차별 논란 후 첫 입장 공개…정면돌파 선언

기사입력 2025-08-20 08:37


텔 SNS

로이터 연합뉴스

3일 서울월드컵경기장에서 열린 토트넘과 뉴캐슬의 경기, 토트넘 손흥민이 동료들과 사진을 찍고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.03/

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(LA FC)의 후계자를 꿈꾸는 마티스 텔(20·토트넘)이 인종차별 논란에 침묵을 깼다. 첫 입장을 공개했다.

텔은 20일(이하 한국시각) 자신의 SNS를 통해 '지난 며칠이 지났는데, 응원의 메시지를 보낸 모두에게 감사를 전하고 싶다. 수요일(13일) 밤에 대해 실망했지만 우리 사회에 인종차별은 용납될 수 없다'며 '매일매일이 배움의 시간이고, 교훈이다. 나는 내가 어디서 왔는지, 어디서 시작했는지 알고 있다. 이 모든 것이 나를 무너뜨릴 수는 없다'고 밝혔다.

텔은 14일 이탈리아 우디네의 스타디오 프리울리에서 열린 파리생제르맹(PSG)과의 2025년 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵에서 후반 34분 모하메드 쿠두스 대신 교체로 그라운드를 밟았다.

하지만 토트넘은 정상 문턱에서 좌절했다. 전반 39분 미키 판 더 펜과 후반 3분 크리스티안 로메로가 세트피스에서 골네트를 갈랐다. 그러나 후반 막판 유로파리그에 이은 두 번째 우승 기회가 허공으로 날아갔다. PSG의 이강인이 비수를 꽂았다. 교체투입된 그는 패색이 짙던 후반 40분, 아크 정면에서 골문 구석을 찌르는 왼발 중거리슛으로 추격골을 터뜨렸다.


AP 연합뉴스

로이터 연합뉴스
PSG는 후반 추가시간인 49분 곤살루 하무스의 극적인 헤더로 경기를 원점으로 돌렸다. 슈퍼컵에는 연장전이 없다. 승부차기에서 운명이 엇갈렸다.

PSG의 1번 키커 비티냐와 토트넘의 3번 판 더 펜이 실축한 가운데 텔은 4번 주자로 나섰다. 그러나 그의 발을 떠난 볼은 골대를 벗어났다. 반면 이강인은 4번째 키커로 나서 침착하게 골을 성공시켰다. PSG는 누노 멘데스가 마지막 키커로 출격, 마침표를 찍었다. PSG는 승부차기에서 4-3으로 승리하며 창단 후 첫 슈퍼컵 우승트로피를 들어올렸다.

텔이 십자포화를 맞았다. 그의 SNS에는 비난 글들이 쏟아졌다. 그라운드에선 결코 용납될 수 없는 인종차별 글들도 나왔다. 토트넘이 강경 대응하며 텔을 엄호했다.

토트넘은 '우리는 텔이 어젯밤 UEFA 슈퍼컵 패배 이후 SNS에서 받은 인종적 학대에 혐오감을 느낀다. 텔은 주저하지 않는 용기와 대담함을 보여주며 페널티키커로 나섰다. 그를 학대하는 자들은 익명의 사용자 이름과 프로필 뒤에 숨어서 혐오스러운 견해를 퍼뜨리는 겁쟁이일 뿐이다'고 비판했다.


그리고 '우리는 당국, 소셜 미디어 플랫폼과 협력하여 신원을 확인할 수 있는 모든 개인에 대해 가능한 가장 강력한 조치를 취할 것이다. 우리는 텔과 함께한다'고 강조했다.


토트넘 홈페이지

로이터 연합뉴스
토트넘은 17일 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 번리를 3대0으로 완파하고 반전에 성공했다. 프랑스 출신의 텔은 이번 여름 토트넘으로 완전 이적한 신예다.

스타드 렌에서 구단 최연소인 16세에 1군 무대에 데뷔한 그는 2022년 7월 독일 분데스리가 명문 바이에른 뮌헨에 합류했다. 한 달만에 구단 역대 최연소 득점 기록을 깨며 기대를 한몸에 받았다.

그러나 해리 케인이 2023년 여름 바이에른에 둥지를 튼 후에는 기회가 많지 않았다. 텔은 바이에른에서 3시즌 동안 총 83경기에 출전해 16골 8도움을 기록했다. 분데스리가에서 60경기에 출전해 12골 6도움, 유럽챔피언스리그에선 16경기에서 2골 1도움, DFB 포칼에서는 6경기에서 2골 1도움을 올렸다.

탈출구가 토트넘이었다. 그는 올해 2월 겨울이적시장 마지막 날 토트넘으로 둥지를 옮겼다. 토트넘은 바이에른과 텔을 완전 영입하는 조건으로 임대에 합의했다.

텔은 손흥민의 빈자리를 채워줄 기대주로 평가받고 있다. 그는 지난 시즌 토트넘에서 20경기에 출전해 3골을 기록했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

