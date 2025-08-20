[공식발표]"응, 어림없어~" EPL 역대 최악 이적 요구 등장...한국…

스포츠조선

[공식발표]"응, 어림없어~" EPL 역대 최악 이적 요구 등장...한국도 안 오고 "난 변화가 중요해" 폭탄 발언→구단은 "약속 없다" 반박

기사입력 2025-08-20 11:29


[스포츠조선 이현석 기자]이적을 두고 뉴캐슬 유나이티드와 알렉산다르 이삭이 제대로 대립하기 시작했다.

뉴캐슬은 20일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '이삭이 개인 SNS에 올린 게시물에 대해 유감을 표한다'라고 공식 성명을 발표했다.

뉴캐슬은 '이삭은 현재 우리와 계약 기간이 남아있으며, 구단 관계자는 이번 여름 이삭이 뉴캐슬을 떠날 수 있는 어떤 약속도 한 적이 없다는 점을 분명히 밝힌다. 최고의 선수들을 유지하고 싶고, 선수들의 바람도 이해하며, 그들의 의견에 귀 기울이고 있다. 이삭과 그의 에이전트가 설명했듯이 구단은 모든 결정에서 팀과 팬들의 최선의 이익을 고려해야 한다. 올여름 매각 조건은 아직 충족되지 않았다는 점을 분명히 한다. 우리는 그 조건이 충족될 것이라 예상하지 않는다'라고 밝혔다.

이어 '우리는 자랑스러운 전통을 가진 구단이며, 가족적인 분위기를 유지하기 위해 최선을 다하고 있다. 이삭은 여전히 우리 팀의 일원이고, 다시 함께할 준비가 되면 환영받을 것이다'라고 덧붙였다.


이삭은 이번 여름 이적시장을 뜨겁게 달구고 있는 사나이다. 2022년 여름 뉴캐슬 유니폼을 입으며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대에 입성한 이삭은 점차 성장세를 보이며 2023~2024시즌 잠재력을 폭발시켰다. 당시 40경깅 25골로 기대치를 충족시키는 활약을 선보였다. 2024~2025시즌도 이삭의 활약은 이어졌다. 리그 34경기에서 23골 무려 득점 2위를 기록하며 가치를 입증했다.

활약과 함께 이삭에 대한 여러 빅클럽의 관심이 커졌다. 가장 선두에 나선 팀은 리버풀이었다. 다르윈 누녜스를 매각한 리버풀은 이삭을 최전방 보강 후보로 염두에 두고 접근했다. 다만 뉴캐슬의 입장은 완고했다. EPL 역대 최고 이적료 수준의 요구 금액을 고집했다. 사실상 유럽챔피언스리그 도전과 함께 이삭을 잔류시키겠다는 입장이나 다름없었다.

하지만 이삭이 흔들렸고, 이적을 요구했다. 뉴캐슬의 첫 제안 이후 이삭은 뉴캐슬 선수단을 이탈하여 프리시즌 한국 방문까지도 불참했다. 현재까지도 이삭은 선수단과 분리되어 있는 상태다.


더 큰 문제는 이삭의 발언이었다. 19일 진행된 PFA 시상식에 불참한 이삭은 20일 개인 SNS를 통해 '현재 벌어지고 있는 모든 상황을 고려했을 때 시상식에 있는 것이 옳지 않다고 생각했다'며 '오랫동안 침묵을 지켰다. 침묵이 이야기를 꾸미도록 했다. 하지만 실제로 뒤에서 합의된 내용과 전혀 다르다는 것을 모두가 알고 있다. 현실은 약속이 지켜지지 않았고, 구단은 오랫동안 내 입장을 알고 있었다. 지금 와서 문제가 막 드러나는 것처럼 보이는 것은 왜곡된 사살이다. 약속이 깨지고 신뢰가 사라지면 관계는 지속될 수 없다. 지금 시점에서 내가 가장 중요한 것은 변화이며, 그것이 나뿐만 아니라 모두에게 최선일 것이다'라며 이적을 요구하는 글을 남겼다.


하지만 뉴캐슬은 곧바로 이적에 대한 합의가 있다는 이삭의 발언에 반박하는 공식 성명을 남기며 이적을 허용할 생각이 없다는 의견을 밝혔다.

데일리메일 소속 뉴캐슬 전담 기자 크레이그 호프는 '뉴캐슬은 이제 이삭을 이적하게 할 의사가 전혀 없다. 뉴캐슬은 타깃 중 한 명을 영입했다면, 이삭의 리버풀 이적을 수용했을 수 있다. 하지만 수뇌부는 이삭을 남기겠다는 통보를 전달할 것이다. 이삭이 선동적인 성명을 발표한 이후 이제 확고한 입장을 고수할 수밖에 없다고 판단했다'고 설명했다. 이삭과 뉴캐슬의 관계가 파국으로 치달으며, 이번 여름 이삭의 이적 요구는 최악의 결말로 끝날 가능성이 커지고 있다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

