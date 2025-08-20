스포츠조선

"이런 팀은 처음" 해리 케인, 2차 폭발 직전...깜짝 맨유행 고려할까→"임대로만 영입" 구단 내부 분열

기사입력 2025-08-20 21:51




사진=더 선

[스포츠조선 김대식 기자]바이에른 뮌헨이 계속해서 이적시장 문제로 삐걱거리는 중이다.

케인은 지난 17일(이하 한국시각) 바이에른과 함께 VfB 슈투트가르트를 2대1로 제압하고 프란츠 베켄바우어 슈퍼컵에서 우승을 차지했지만 구단의 이적시장 행보에 대한 불만을 토로했다.

케인은 "아마 제가 뛴 스쿼드 중 가장 작은 팀 중 하나일 것이다. 선수층이 좀 얇은 편이다. 하지만 이런 부분은 선수들이 마음대로 할 수 있는 건 아니다"며 구단이 우승에 도전하기 위해 충분한 선수단을 구성하지 못했다고 작심발언을 날렸다.

이를 두고 독일 스포르트 빌트는 '케인은 리그와 컵대회 외에도 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 위해 스쿼드 규모를 충분히 확보할 수 있을지 매우 우려하고 있다. 케인은 킹슬리 코망, 르로이 사네, 토마스 뮐러 등이 떠나고, 자말 무시알라가 부상으로 쓰러진 상황에서 리버풀에서 윙어를 보강하기 위해 루이스 디아스만 영입했다는 사실만으로는 충분하지 않다고 생각하고 있다'고 분석했다.
케인은 바이에른에 우승을 차지하러 왔다. 단순한 우승이 아니라 유럽 최고의 대회인 UCL에서의 우승을 원했을 것이다. 원래 바이에른은 매 시즌 UCL 우승을 노려왔던 팀이기 때문이다.

그러나 케인이 영입된 후로 이적시장 행보가 이상하리만큼 당혹스럽다. 기존 자원을 처분하는 하지도 못하고 있는 실정 속에 영입에 있어서도 문제가 많다. 이번 여름만 해도 플로리안 비르츠와 같은 핵심 타깃을 모두 놓치고 있는 중이다. 영입 후 아무런 존재감이 없는 이토 히로키를 남기고, 부상 등으로 고생했지만 팀에 도움이 된 김민재를 내보내려고 하는 등 방출 선수 선정 과정에도 의구심을 보여주고 있다.

이 와중에 바이에른의 '상왕'이라고 불리는 울리 회네스 명예회장이 또 일을 저질렀다. 그는 독일 매체 SZ와의 인터뷰에서 "나는 2026년 6월 30일까지 계약되는 임대 선수로 스쿼드를 보강하는 쪽에 강하게 찬성한다"며 남은 이적시장 동안 임대 선수만 노리는 게 답이라고 주장했다.
이는 다른 바이에른 실무진에게 큰 반발을 일으킨 것으로 파악되고 있다. SZ에 따르면 회네스 명예회장의 이번 발언은 얀-크리스티안 드레센 CEO를 비롯해 크리스토프 프로인트, 막스 에베를 스포츠 디렉터 등 바이에른 수뇌부 사이에서 당혹감을 불러일으켰다. 원래 세 사람은 기존 자원을 정리하고, 코망을 알 나스르로 매각한 돈으로 새로운 영입에 나설 생각이었기 때문이다.

이적시장 마감까지 2주도 남지 않은 상황에서 구단의 이적시장 방향이 엇갈리고 있는 셈. 임대생으
로 선수단을 보강하겠다는 건 팀의 전력을 크게 강화할 생각이 없다는 말이다. 시즌이 본격적으로 시작한 상황에서 핵심 선수를 임대로 넘겨주는 멍청한 팀은 없다. 케인은 다시 한번 구단의 행보에 불만이 생길 것으로 보인다.

가뜩이나 케인은 2026년 월드컵 이후 프리미어리그(EPL) 복귀설이 돌고 있는 중이다. 지난 7월 우선협상권이 있는 토트넘이 아닌 맨체스터 유나이티드행을 점치는 보도가 나온 적이 있다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com



  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.