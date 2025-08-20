스포츠조선

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…'HERE WE GO'급 확인, 맨시티 합의 실패

기사입력 2025-08-20 18:27


"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…
로마노 SNS

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…
AFP 연합뉴스

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…
AFP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]손흥민(33·LA FC)의 대체자로 낙점된 맨시티 윙어 사비뉴(21)의 토트넘 이적이 사실상 무산됐다.

'HERE WE GO(히어 위 고)'급의 공신력을 자랑하는 기옘 발라게는 19일(이하 한국시각) '맨시티가 사비뉴를 이적시키지 않기로 결정했다'고 밝혔다. 펩 과르디올라 맨시티 감독도 최근 사비뉴의 이적에 부정적인 입장이었다.

그는 "토트넘이든 다른 팀이든 선수가 이적을 원한다면 팀에 제대로 연락하면 된다. 우리도 마찬가지"라며 "오늘, 지금 이 시간 걱정되는 건 사비뉴가 시즌이 끝날 때까지 우리 팀에 남아 있을지 여부뿐이다. 우리는 앞으로도 오랫동안 그럴 수 있기를 바란다. 그는 21세고, 잠재력이 충분하다. 다만 많은 시간을 뛰었으니, 최종 판단력도 향상돼야 한다"고 말했다.

그리고 "그럼에도 그는 뛰어난 선수다. 그렇지 않았다면 3000분 이상 뛰지 못했을 거다. 하지만 결국에는 언제나 그렇듯이 선수들의 열망이 무엇보다 우선한다. 하지만 이적하려면 구단간에 합의에 도달해야 한다"고 강조했다.

사비뉴는 20일 침묵을 깼다. 그는 자신의 SNS를 통해 '꿈은 마음이 만들어가는 길'이라는 의미심장한 글을 남겼다. 해석은 분분하지만 사비뉴는 이적을 원했다. 그러나 토트넘과 맨시티가 이적료에 합의해야 새로운 길이 열리지만 현재로는 가능성이 높지 않다.


"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…
AFP 연합뉴스

"손흥민 7번 영입, 왜 이리 어렵나" 토트넘의 눈물! 사비뉴 이적 무산…
EPA 연합뉴스
브라질 출신의 사비뉴는 네덜란드 PSV 에인트호벤, 스페인 지로나 임대를 거쳐 지난해 7월 맨시티에 둥지를 틀었다. 이적료는 옵션을 포함해 3080만파운드(약 580억원)였다.

그는 2024~2025시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 29경기에 출전해 1골 8도움을 기록했다. 선발은 21경기였다. 지로나 임대 시절인 2023~2024시즌 라리가에서 37경기에 출격, 9골 10도움을 올린 것과 비교하면 폼이 떨어졌다.

사비뉴와 맨시티의 계약기간은 2029년 6월까지다. 그는 새 시즌 '백업'이 될 가능성이 높다. 토트넘으로 이적하면 새로운 전환점을 마련할 수 있었다. 사비뉴는 맨시티에 대한 애정이 컸지만 현재는 이적에 전향적인 입장이었다.


영국의 '인디펜던트'에 따르면 맨시티는 사비뉴의 이적료로 6000만파운드(약 1130억원)를 원하는 것으로 전해졌다. 지난해와 비교해 두 배 가까이 상승한 몸값이다.

토트넘은 손흥민의 빈자리를 메워야 한다. 하지만 토트넘이 예상하지 못한 금액이다. 간극이 너무 크다. 사비뉴의 영입이 쉽지 않은 이유다.

사비뉴는 부상으로 17일 4대0으로 완승한 울버햄튼과의 2025~2026시즌 EPL 1라운드에선 결장했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]어도어, 이도경 신임 대표이사 선임…뉴진스는 민희진 복귀 원했지만

2.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

3.

'최진실 딸' 최준희, 성형 전 과거사진에 충격 "처참 그자체"

4.

공효진도 못 피한 美 사기..“처음부터 없었던 것” 주의 당부

5.

'학폭 의혹' 고민시, 차기작서 이름 빠졌다..소속사 "주연 아닌 특별출연, 논란과 무관"

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

3.

"고마워요 레전드 손흥민, 그리울 거에요" 진심이었네...토트넘 왼쪽 파트너 'SON 전용옷' 입고 인증샷

4.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

5.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

2.

이범호 감독 장탄식 "어차피 넘어가는 공인데, 그걸 잡아보겠다고 뛰다가..." 이창진, 다행히 무릎 아닌 발목 부상 [광주 현장]

3.

"고마워요 레전드 손흥민, 그리울 거에요" 진심이었네...토트넘 왼쪽 파트너 'SON 전용옷' 입고 인증샷

4.

나오자마자 연속 11개 볼을 던진 충격, KIA 이적생 필승조 뭐가 문제인가 봤더니 "ABS가..." [광주 현장]

5.

10연패 위기 롯데, 윤동희-홍민기 말소, 나승엽-최준용 콜업. '천적' 손주영 무너뜨릴 라인업은[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.